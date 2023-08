Nach Peta-Anzeige: Zuchtverband Miesbach nimmt Kritik an - Kameras wohl in Wänden versteckt

Von: Jonas Napiletzki

Nimmt die Kritik ernst: Zuchtverband-Geschäftsführer Josef Günthner. © Thomas Plettenberg

Drei Wochen nach dem Bekanntwerden der Peta-Anzeigen gegen den Zuchtverband Miesbach zeigt sich dessen Geschäftsführer Josef Günthner kritikfähig.

Landkreis – Josef Günthner (32) hat die Wut sogar beim Einkaufen abbekommen. Ob er denn noch frei rumlaufen dürfe, sei er gefragt worden. Und ob er sich nicht schäme für den Aufdruck auf seinem Shirt. „Zuchtverband Miesbach“ ist darauf normalerweise zu lesen. Heute hat der Geschäftsführer des Verbands, dem über 1400 Betriebe angehören, ein kariertes Hemd angezogen. Nicht weil er sich für seine Arbeit schämt, ganz im Gegenteil, sondern weil heute Kälbermarkt ist. Wie jeden Donnerstag, zum 2434. Mal seit dem Jahr 1892.

Auf die Tradition und den mittlerweile internationalen Erfolg ist man stolz in der Miesbacher Oberlandhalle. Bis zu 875 Kälber passen rein, heute werden es 547. Die meisten Bauern bringen nur zwischen einem und zehn Tieren, sagt Günthner und zeigt auf die Rückseite des Gebäudes. Autos mit Vieh-Anhängern reihen sich dort ein, die meisten von ihnen mit Miesbacher Kennzeichen. Trotz der kleinbäuerlichen Struktur ist die knapp zehn Jahre alte Halle eine der größten ihrer Art in Bayern. „Wir werden recht oft beneidet“, sagt Günthner.

Zuchtverband reagiert auf Peta-Vorwürfe

Seit gut drei Wochen hat sich dieses Bild in Teilen der Gesellschaft verändert. Der Fernsehsender RTL hat, wie berichtet, Aufnahmen von „massiver Gewalt gegenüber Kälbern“ veröffentlicht. So interpretierte die Tierschutzorganisation Peta die Szenen, die ihr nach eigenen Angaben zugespielt wurden. Sie dokumentieren Tritte gegen Kälber. Peta zeigte den Verband an, es folgte eine Demo vor der Oberlandhalle – mit Reaktionen „weit unter der Gürtellinie“, sagt Günthner.

Der studierte Landwirt, Brille, Dreitagebart, sitzt mit leicht gerunzelter Stirn am Tisch der Mitarbeiterküche. Es ist 10 Uhr, noch eine Stunde bis zur Auktion. So lange will sich der Geschäftsführer Zeit nehmen, um mit Vorurteilen aufzuräumen. „Kommt vorbei, macht euch ein Bild“ – diese Botschaft vermittelt er auch denjenigen, die ihn im Supermarkt ansprechen. „Dann ist die Luft draußen.“

Seit sieben Jahren arbeitet der 32-Jährige im Zuchtverband – sechs Jahre lang als Fachberater, seit Dezember als Geschäftsführer. Die Vorwürfe will er nicht leugnen – „der Umgang mit den Kälbern war etwas gröber“. Er wolle es nicht „eingeschlichen“ nennen, aber gewisse Prozesse hätten sich „blöd entwickelt“. Ein Beispiel: „Wenn einen das 15. Kalb ins Schienbein tritt, ist die Geduld nicht mehr die größte.“

Günthner betont: „Wenn man uns etwas sagt, reagieren wir.“ In einer Nachschulung habe man den Mitarbeitern die Rechtslage vermittelt; Treten sei in der „Verordnung über den Schutz von Tieren beim Transport“ ebenso explizit verboten wie das Hochziehen der Viecher etwa am Fell. „Insgesamt sind es sechs Punkte“, sagt der Chef. „Darauf schauen wir jetzt wieder sehr genau.“

Gesetzliche Vorgaben teils übertroffen

Während der Geschäftsführer spricht, arbeiten unten in der Halle 15 Markthelfer – seit der RTL-Sendung sind es zwei mehr als vorher. Alle seien Landwirte, die sich etwas dazuverdienen, erklärt Günthner. Ihre Kinder dürfen nicht mehr mithelfen – eine weitere Konsequenz aus den Vorwürfen, die sich auf die Jahre 2020 bis 2023 beziehen.

Beim Auftrieb vom Anhänger in die Boxen durchlaufen die Kälber mehrere Stationen. Ein Mitarbeiter erfasst mit einem Handscanner die Tierpässe, während ein Kollege die Infos mit den gelben Ohrmarken abgleicht. Mindestens 28 Tage alt müssen die Kälber sein, bis sie transportiert werden dürfen. „Im Schnitt sind sie 37 Tage alt“, sagt Günthner.

Für Kälber ungewohnt: Beim Auftrieb in die Boxen werden manche Tiere nervös und sträuben sich. Für Mitarbeiter beginnt eine Gratwanderung zwischen Schieben und Tierschutzverstößen – nicht alles ist erlaubt. © Thomas Plettenberg

Spätestens vor der Waage werden viele Tiere nervös, hüpfen oder bleiben einfach stehen. In die Boxen schieben die Mitarbeiter jeweils 20 Tiere mit ihren Händen, erlaubt wären 25. „Wir machen vieles besser, als es das Gesetz vorschreibt“, betont Günthner und zeigt auf eine der hinteren Boxen, über die sich ein Landwirt mit einer Liste beugt. Zum ausgestreuten Stroh mischt sich der Geruch nach Kuhstall und lautes Schreien der Tiere. Wenige Minuten später werden die Kälber ruhiger. „Sie gewöhnen sich aneinander“, erklärt der Geschäftsführer.

Natürlich müssten auch die nervösen Tiere in ihre Boxen bewegt werden, ergänzt Günthner. Aber Treten „geht so nicht“. Auf einem schlechten Weg sieht der Geschäftsführer den Zuchtverband trotzdem nicht. Immerhin habe Peta in drei Jahren nicht mehr Verstöße gefunden. Und seitens der Bauern habe es vorher nie Kritik gegeben.

Geschäftsführer kritisiert Vorgehen

Aufgenommen wurden die Videos gut versteckt. Günthner zeigt zum breiten Fenstersims gute drei Meter über den Boxen und sagt. „Hier muss eine der Kameras gestanden sein.“ Gleich links daneben, zwischen zwei Lüftern in der Außenwand, habe er ein Loch entdeckt. Nicht das einzige, das von Aktivisten gebohrt wurde, um weitere Kameras zu installieren.

„Wir sind kritikfähig und haben unsere Schlüsse gezogen“, betont der Geschäftsführer. Die Selbstreflexion unter den 40 Mitarbeitern sei gut gewesen und auch das Auseinandersetzen mit dem Thema lobt Günthner. „Wir sind nicht unfehlbar.“ Aber: „Die Art und Weise, wie die Kritik an uns herangetragen wurde, war nicht gerade von Vorteil.“

Beobachtung durch Bauern und Veterinäre

Die Kundschaft, die ab 11 Uhr auf der Tribüne vor dem Ring Platz nimmt, schreckt dieser Nachteil nicht. Einer der Stammkunden aus Norddeutschland, der seit 30 Jahren nach Miesbach fährt, erklärt: „Ich komme jeden Donnerstag und kaufe etwa 170 bis 200 Tiere. Weil die Qualität stimmt.“ Auch Auktionator Florian Maier, der pro Stunde etwa 150 Tiere versteigert, sagt: „Wir arbeiten alle nach bestem Wissen und Gewissen.“

Versteigert 150 Tiere pro Stunde: Auktionator Florian Maier sorgt für möglichst schnelle Abläufe. © Thomas Plettenberg

Die Bauern schauen den Mitarbeitern des Zuchtverbands laut Günthner dabei ebenso auf die Finger wie die Verkäufer und ein Amtstierarzt. „Es ist nicht so, dass wir ab der Tür einen Freifahrtsschein haben.“ Den, erklärt Günthner, will er auch gar nicht. „Wir verkaufen ja für unsere Bauern.“

Aktuelle Preise

Die 448 verkauften Stierkälber zur Mast erzielten einen durchschnittlichen Auszahlungspreis je Kilo von 5,87 Euro, bei sehr guten Qualitäten 6,08 Euro. Aufteilung in die einzelnen Gewichtsklassen: Für 70 bis 80 Kilo gab es im Schnitt 5,81 Euro, für 80 bis 90 Kilo 6,08 Euro und für 90 bis 100 Kilo 5,96 Euro. Für die 65 verkauften Kuhkälber gab’s 3,13 Euro für 70 bis 80 Kilo; 3,22 Euro für 80 bis 90 Kilo und 3,15 Euro für 90 bis 100 Kilo. 33 weibliche Zuchtkälber erzielten mit im Schnitt 82 Kilo einen Kilopreis von 3,30 Euro.

Veterinäramt forderte Schulung Nach dem Bekanntwerden der Videos wurden Forderungen nach mehr Kontrollen durch Behörden laut. Sophie Stadler, Sprecherin des Landratsamts, sagt dazu: „Bei jedem Kälbermarkt ist verpflichtend ein Amtstierarzt dabei und überwacht den Auf- und Abtrieb.“ Die Veterinäre würden eine medizinische Kontrolle durchführen und für den Export notwendige Zeugnisse ausstellen. Grundsätzlich finde ein enger Austausch zwischen dem Veterinäramt und dem Zuchtverband Miesbach statt, erklärt Stadler. Aber: Die Veterinäre seien nicht durchgehend, dauerhaft und in allen Bereichen vertreten, was Stadler mit der Vielzahl an Aufgaben begründet.

Bei der Bearbeitung der Strafanzeige sei das Veterinäramt nicht eingebunden; federführend sei die Staatsanwaltschaft München II. Deren Pressesprecherin Andrea Grape bestätigt zum jetzigen Zeitpunkt lediglich den Eingang der Anzeige.

Stadler ergänzt: „Unabhängig von der Strafanzeige hat das Veterinäramt den Zuchtverband aber schriftlich und persönlich aufgefordert, ein solches Verhalten unverzüglich abzustellen und die Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren und zu schulen.“ nap



