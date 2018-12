Pfarrer Mannhardt ist nun Dekan

Jetzt ist es amtlich: Michael Mannhardt, Pfarrverbandsleiter in Miesbach und Hausham, ist als Dekan feierlich eingeführt worden. Sein neuer Stellvertreter ist der Waakirchner Pfarrer Stephan Fischbacher.

Miesbach – Es war ein Anlass, der viele Gläubige im wahrsten Sinne bewegte: In der fast vollen Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Miesbach hat Weihbischof Wolfgang Bischof Pfarrer Michael Mannhardt, der sowohl den Pfarrverband Miesbach als auch den Pfarrverband Hausham leitet, zum Dekan ernannt. Waakirchens Pfarrer Stephan Fischbacher wurde als Prodekan beauftragt.

Bei der feierlichen Vesper am Dienstagabend nahmen mehrere Fahnenabordnungen teil. Aus den verschiedenen Kirchengemeinden kamen Gläubige, Seelsorger und Ehrenamtliche, um diesen Neustart mitzuerleben. Gemeinsam mit dem Kirchenchor wurde gesungen, und nach dem Gottesdienst trafen sich die Besucher vor der Kirche, um bei Glühwein und Punsch den neuen Dekanatsleiter kennenzulernen und zu plaudern.

Mannhardt löst Walter Waldschütz ab, der 20 Jahre lang an der Spitze des Dekanats Miesbach stand. Mannhardt ist die Aufgabe nicht fremd. Immerhin war der 45-Jährige seit Ende 2015 stellvertretender Dekan. An diese Stelle rückt nun Fischbacher nach, seit zwei Jahren Pfarrer in Waakirchen.

Auf Mannhardt wartet ein Vollzeit-Job. Als Dekan obliegt es ihm, neben der Leitung seiner zwei Pfarrverbände auch die übrigen zu koordinieren. Was er mit dieser Aufgabe verbindet, war bei der Vesper kein Thema.