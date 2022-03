Pfarrgemeinderat: Wahlbeteiligung hat sich halbiert - Gremien vier Jahre im Amt

Von: Jonas Napiletzki

Die Stimmauszählung in Tegernsee übernahmen (v.l.) der bisherige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Günter Allerstorfer, Kirchenverwaltungsmitglied Martin Weigl und Kirchenpfleger Norbert Schußmann. © Max Kalup

Die Mitglieder der Katholischen Kirche haben ihre Vertreter gewählt. Die Pfarrgemeinderäte sind nun vier Jahre im Amt. Abgestimmt haben aber deutlich weniger Gläubige als zuletzt.

Landkreis – In allen 31 Pfarreien der Katholischen Kirche im Dekanat Miesbach haben Gläubige ihre neuen Vertreter gewählt. Die meisten Stimmen gingen vorab online ein, einige per Brief und die letzten am Sonntag in den Wahllokalen. Nun stehen die Ergebnisse fest (siehe Kasten unten).

Die Organisation der Wahlen bezeichnet Dekanatsratsvorsitzende Franziska Weiß als „reibungslos“. Zwar hätten sich Wähler in das neue Online-Portal erst einlesen müssen, die digitale Möglichkeit sei jedoch überall gut angenommen worden und habe die meisten Stimmen gebracht. Die Wahlbeteiligung in den Pfarreien lag durchschnittlich bei 14,4 Prozent – ein Rückgang um 16,9 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2018 (31,3 Prozent Wahlbeteiligung).

Langjähriger Vorsitzender nennt Flyer-Verteilung als Grund für die niedrigere Wahlbeteiligung

Als Grund für die früher höhere Beteiligung nennt Matthias Hefter, der bisher Pfarrgemeinderatsvorsitzender in Holzkirchen war, den Umstand, dass die Briefwahlunterlagen in den vergangenen Wahlperioden von der Pfarrgemeinde selbst ausgetragen wurden. So konnte die Pfarrgemeinde eigene Flyer beilegen.

Diese Möglichkeit gab’s heuer nicht: Der Wahl-Aufruf wurde zentral von der Erzdiözese verschickt. Flyer mit der lokalen Kandidatenliste haben zumindest in Holzkirchen nur Gottesdienstbesucher und diejenigen, die den Schaukasten oder die Internetseite besucht haben, vorab erhalten.

Dekanatsratsvorsitzende sieht keinen Zusammenhang zum Missbrauchsgutachten

Dekanatsratsvorsitzende Franziska Weiß nennt als mögliche Gründe für die geringere Wahlbeteiligung Bequemlichkeit und fehlendes Bewusstsein für die Tragkraft der Stimme. „Der Pfarrgemeinderat unterstützt die Hauptamtlichen und bringt Neues auf den Weg. Ich finde es schade, wenn man so eine Stimme verstreichen lässt.“ Das Missbrauchsgutachten habe mit den Ehrenamtlichen jedoch nichts zu tun, schreibt Weiß. Wenn es einen Zusammenhang zwischen Gutachten und Wahlbeteiligung gäbe, würden die Leute „zu viel über denselben Kamm“ scheren. „Aber ich denke nicht, dass es die niedrige Wahlbeteiligung erklären würde.“

Weiß wünscht den Gremien nun einen positiven Start und betont: „Mit neuen Mitgliedern gewinnt man Stärken und Kompetenzen der einzelnen Personen sowie ein neues dynamisches Team mit kreativen Ideen.“ Ehemalige Mitglieder, die sich nun nicht mehr zur Wahl gestellt hatten, würden bei Rückfragen – so hofft Weiß – auch den neuen Gremien mit wertvollem Rat zur Verfügung stehen.

Aufgaben des Gremiums

Laut Satzung für den Pfarrgemeinderat sollen Mitglieder unter anderem ehrenamtliche Mitarbeiter aktivieren, Anregungen in Gottesdienste einbringen, Maßnahmen bei Problemen beschließen, ökumenische Zusammenarbeit ausbauen und den internen Dialog stärken. Auch informieren die Mitglieder vor der Besetzung der Pfarrstelle über die Bedürfnisse vor Ort. nap

Die gewählten Pfarrgemeinderäte im Dekanat Miesbach Agatharied: Klausi Bramböck, Regina Desl, Maria Holzer, Andreas Jackl. Bad Wiessee: Cornelia Aust, Wilhelm Dörder, Katharina Eberl, Gertrud Stadler, Cornelia Zimmermann. Bayrischzell: Ludwig Bleier, Regina Bleier, Leni Kuen, Elisabeth Lill, Maria Strillinger, Claudia Übelhack. Egern: Katrin Buchner, Florian Hampel, Gerd Kalthoff, Tanja Kirchberger, Florian Kölbl, Anna Maier, Franz Reifenstuhl, Susanne Strohschneider. Elbach: Katharina Fichtner, Christine Gschwendtner, Josef Kellerer, Maria Oberbauer, Ursula Priller-Kocher, Renate Schnitzenbaumer. Fischbachau: Notburga Estner, Christina Fink, Agnes Greinsberger, Barbara Wittmann. Föching: Evi Hilpert, Wolfgang Hofmann, Johanna Pertold, Annemarie Reimann, Max Reimann, Claudia Weichinger. Frauenried: Irmgard Gasteiger, Stefan Högl, Bernt Horeth, Anian Klingsbögl, Maria Schöpfer, Andrea Thrainer. Gmund: Regina Bammer, Christl Kölbl, Georg März, Christoph Reichenbach, Josef Stecher, Steffi Wagner. Hartpenning: Sebastian Beil, Michael Eiler, Veronika Kaindl, Monika Lohmayr, Maria Mion, Claudia Reichhart. Hausham: Walter Johann Dobmeier, Severin Heigenhauser, Sabine Niedermeier, Anja Rotter, Maria Zandstra. Holzkirchen: Miriam Blüm, Ruth Fellner-Pigato, Wolfgang Foit, Carina Glaser, Peter Hofer, Barbara Holtmann, Christine Knittel, Hans-Wolfgang Nerb, Cornelia Plöckl, Bernd Rüttger, Verena Schneider, Annett Stratmann. Irschenberg: Klemens Brandl, Marlies Krämer, Anian Niggl, Elisabeth Portenlänger, Christian Thrainer, Sabine Waldschütz. Kreuth: Anita Bierschneider, Florian Eham, Barbara Hagn, Sofie Mehringer, Josef Rottensteiner, Regina Walsch. Miesbach: Rita Baumann, Theresa Maria Baumann, Veronika Brugger, Markus Gamperling, Michael Griesbeck, Ferdinand Huber, Inge Jooß, Matthias Kanzler, Marinus Kohlhauf, Florian Wiedner. Neuhaus: Pius Kieninger, Kathrin Reißner, Barbara Stöckmann, Anian Casper, Franz Leitner. Neukirchen: Maria Eham, Friederike Huber, Katharina Kehrer, Christine Schnitzenbaumer, Martin Veicht. Niklasreuth: Elisabeth Bauer, Christine Gasteiger, Maria Gasteiger, Verena Pauls. Oberdarching: Tanja Adler, Regina Kaiser, Maria Nöscher, Agnes Sedlmayr, Michaela Simmel-Wilken, Marianne Urban, Christina Waitzenbäck. Oberwarngau: Barbara Bader, Maria Bernecker, Hubert Betzinger, Anika Eitner. Osterwarngau: Max Huber, Martin Huber, Christine Klaus, Korbinian Läuger. Otterfing: Andrea Bergaentzle, Martin Eichner, Magdalena Hecher, Lampert Maier, Verena Maier, Elisabeth Zimmermann-Pallauf. Parsberg: Matthias Dutschek, Thomas Hirsch, Benedikt Minnich, Wilhelm Prasch, Lisa Schiller, Anna Schöpfer, Klara Seeger, Franziska Sesselmann. Schaftlach: Susanne Götz, Sophia Horter, Veronika Krug, Inge Lösch, Peter Maier, Hermann Moller, Gerhard Schaffer, Adjuta Schwab, Maria Thrainer, Estela Villa de Zimmermann. Schliersee: Astrid Forberger, Sabine Gottstein, Florian Kurlitsch, Beate Leitner, Mechtild Manus, Klaus Scharnagl, Johanna Schmotz, Johannes Weiß. Steingau: Simon Bichlmaier, Irmgard Daniel, Magdalena Flinspach, Margarethe Lindmeyr. Tegernsee: Günter Allerstorfer, Roland Götz, Agnes Hiller, Josefine Hornstein, Genoveva Köstler, Maximilian Wieczorek. Unterdarching: Renate Bencic, Maria Floßmann, Barbara Frey, Martina Hechenthaler, Regina Huber, Sabine Rauscher, Siegfried Schmaus, Eva Wilhelm. Waakirchen: Svenja Bergmeir, Alexandra Britz, Josef Hackl, Dieter Klein, Michaela Leserer, Michaela Pichler, Katja Trauner, Laura Ungar. Wall: Markus Adomat, Angelika Aigner, Franz Staber, Marianne Stoib, Wolfgang Schreier, Barbara Zehrer. Weyarn: Katharina Kleinschwärzer, Josef Rummel, Sabrina Schwarzenböck, Cornelia Seebauer, Michael Wittmann. nap

