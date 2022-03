Pfarrgemeinderatswahlen starten online: Auftakt in vielen Gemeinden im Kreis Miesbach

Von: Jonas Napiletzki

Auszählung der Pfarrgemeinderatswahl 2018 in Miesbach: Hier wurden noch viele Briefwahl-Stimmen abgegeben. © Thomas Plettenberg

Kandidaten für die Pfarrgemeinderäte im Landkreis Miesbach stehen ab heute in vielen Gemeinden zur Abstimmung. Dekan Michael Mannhardt lobte im Vorfeld die Ehrenamtlichen.

Landkreis – Im Landkreis Miesbach sind bei den Pfarrgemeinderatswahlen der katholischen Kirche knapp 46 000 Menschen zugelassen – und tatsächlich werden alle Berechtigten auch die Möglichkeit haben, ihre Vertreter zu wählen. Das ist nicht selbstverständlich. Denn: Anders als im gesamten Erzbistum München und Freising hat im Landkreis Miesbach jede der Pfarreien genügend Kandidaten gefunden. Auf 30 von 750 Pfarreien im Erzbistum traf das indes nicht zu (wir berichteten im Mantelteil).

Der Abstimmungszeitraum selbst beginnt für viele der Gläubigen bereits am heutigen Mittwoch. Während die eigentliche Wahl in vielen Pfarreien klassisch in Wahllokalen am Sonntag, 20. März, stattfindet, haben sich einige der Pfarreien ergänzend oder ersetzend für die Teilnahme an einem Online-Wahlzeitraum von 2. bis 17. März entschieden. Betroffene wurden von ihren Pfarreien über ihre Möglichkeiten zur Abstimmung informiert. Das Spektrum reicht von der Online-Wahl über Wahllokale bis hin zur Briefwahl. In den vergangenen Wochen und Monaten galt es für die Kirchen verschiedene Fristen einzuhalten, so etwa den 7. Februar. Zu diesem Stichtag mussten die endgültigen Kandidatenlisten vorliegen.

Ehrenamtliche sind wichtig für die Kirche

„Es läuft alles auf Hochtouren“, berichtet Dekan Michael Mannhardt über die Vorbereitungen. „In meiner Zuständigkeit konnten wir Ehrenamtliche gut motivieren“, betont der Leiter der Pfarrverbände Hausham und Miesbach. Viele würden sich erneut zur Wahl stellen, auch einige Erstkandidaten seien dabei. Die Bereitschaft zum Engagement lobt Mannhardt ausdrücklich. Denn: „Ehrenämter haben es allgemein nicht leicht.“ Überall werde viel erwartet. Nur: „Was trägt man selbst dazu bei?“ Es sei keine Kunst, Angebote zu nutzen, sondern sich persönlich zu engagieren. Mannhardt sagt: „Der wertvollste Mitgliedsbeitrag ist die Zeit, die Fantasie, die Kreativität und die Begeisterung, die Ehrenamtliche in die Pfarreien bringen.“

Michael Mannhardt, Dekan und Pfarrverbandsleiter in Miesbach und Hausham. © Archiv mm

Eine dieser Ehrenamtlichen ist Franziska Weiß. Die 27-Jährige ist Vorsitzende des Dekanatsrats und engagiert sich auch im Pfarrgemeinderat St. Sixtus in Schliersee. Sie sagt, die Vorbereitungen auf die Wahlen liefen sehr gut. „Die Wahlausschüsse haben sich in den letzten Wochen unabhängig voneinander getroffen, um Kandidaten zu befragen, deren Einverständnis einzuholen und die Kandidatenlisten aufzustellen.“

Franziska Weiß, Dekanatsratsvorsitzende. © Archiv mm

Die Suche sei mal schwieriger und mal leichter gewesen. „Aber insgesamt wurden überall Kandidaten angesprochen und aufgestellt.“ Eine Hürde in der Vorbereitungszeit war Weiß zufolge auch die hohe Inzidenz im Landkreis. Sie habe Werbeaktionen und Schnuppersitzungen erschwert.

Hürden bei der Kandidatensuche: Pandemie erschwert Aktionstage

Auch „war es nicht einfach, Kandidaten aktiv im Gottesdienst oder bei Aktionen anzusprechen“. Aus dieser Lage heraus sei „meistens doch nur der Telefonhörer oder der Ratsch auf der Straße oder im Supermarkt“ geblieben. Weiß selbst hätte einen lockeren Austausch bei Kaffee und Kuchen zwar bevorzugt. „Aber so, wie es momentan ist, ist es halt“, meint die 27-Jährige pragmatisch. Auch einen Vorteil sieht die Dekanatsratsvorsitzende in der aktuellen Lage: „Dadurch wird man kreativer.“

