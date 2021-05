Verfrühte „Möbellieferung“

Das neue Miesbacher Pfarrheim wächst langsam aber sicher gen Himmel. Mitte 2022 soll es bezugsfertig sein. Derweil hat ein Unbekannter illegal eine Couch auf dem Gelände entsorgt.

Miesbach – Für eine Möbellieferung wäre es deutlich zu früh. Noch ist nicht mal der Betonboden für den ersten Stock des neuen Miesbacher Pfarrheims gegossen, da liegt schon eine schwarze Ledercouch auf der Baustelle. Die wurde allerdings nicht auf Bestellung hier abgestellt, sondern illegal entsorgt.

Pfarrheim Miesbach: Unbekannter entsorgt Couch – Vorhaben macht Fortschritte

Am Morgen des Christi-Himmelfahrt-Tages (Donnerstag, 13. Mai), stand das Sofa plötzlich zwischen den Baucontainern, berichtet Kirchenpfleger Siegfried Rummel, der das Großprojekt an der Kolpingstraße für die Pfarrei mitbetreut. „Vermutlich hat sie jemand über Nacht hier abgeladen, weil er sich die Sperrmüllgebühr auf dem Wertstoffhof sparen wollte“, sagt Rummel verärgert. Die müsse jetzt wohl die Kirchengemeinde bezahlen, denn den Besitzer der Couch wird man laut Polizei nicht mehr ausmachen können. „Die Nachbarn haben leider auch nichts mitbekommen“, berichtet Rummel.

Jede Menge mitbekommen haben sie hingegen von der Baustelle selbst. Wie berichtet, war vor allem das Einrammen der Spundwände für den Keller eine große (Lärm)Belastung für die Anwohner. Mittlerweile ist das Schlimmste überstanden – und das neue Pfarrheim wächst langsam aber sicher gen Himmel. Aktuell wird der Boden für das erste Obergeschoss betoniert. Bis zu 15 Lkw stehen Schlange, um die graue Masse in ihren Tanks in die Schalungen zu pumpen. Die Wände werden nach dem Drei-Schicht-Prinzip gegossen, erklärt Rummel. Außen 20 Zentimeter Beton, dann eine Isolierung, und innen nochmals 20 Zentimeter Beton. „Im gesamten Haus wird kein einziger Ziegel verbaut“, berichtet der Kirchenpfleger. Erschüttern kann das neue Pfarrheim damit nichts. Ein Bau für die Ewigkeit, könnte man sagen.

Insgesamt liegt das Vorhaben voll im Zeitplan. Den Auftrag für den Ausbau des Dachs hat die Pfarrei bereits an eine Zimmerei vergeben, im Oktober solls losgehen. Einen Monat später soll dann der Einbau der Fenster erfolgen. Mitte 2022 soll das neue Pfarrheim bezugsfertig sein.

Die Ausweichräume im alten Kindergarten, die die Pfarrei als Übergangsdomizil während der Bauphase vorgesehen, blieben bis dato weitgehend ungenutzt, berichtet Rummel. Kein Wunder, sind doch aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin so gut wie keine Veranstaltungen möglich. „So gesehen kommt uns das eigentlich ganz gut gelegen“, meint der Kirchenpfleger. Dem katholischen Kindergarten als direkter Nachbar des Pfarrheim-Baustelle hingegen kommt wiederum der Umzug des Horts aus dem Schaffner-Benefiziatenhaus in die Grund- und Mittelschule zupass. Dadurch nämlich können die Kleinen zum Spielen in den Garten des leer stehenden Hauses ausweichen und so ein Stück von der Baustelle wegrücken.

Gerade noch rechtzeitig reingerutscht ist hingegen die Pfarrei mit ihrem Bauvorhaben. „Wenn wir nur ein bisschen später losgelegt hätten, wäre es möglicherweise auf Eis gelegt worden“, berichtet Rummel und nimmt dabei Bezug auf den finanziell bedingten Stopp etlicher Projekte durch das Erzbischöfliche Ordinariat. Wie berichtet, ist dem beispielsweise auch der ursprünglich geplante Neubau des Haushamer Pfarrheims zum Opfer gefallen. „Wir können also sehr froh sein, dass wir es auf den letzten Drücker noch geschafft haben.“

Der Schaden durch die illegale Müllentsorgung ist dabei zu verschmerzen. Damit die Baustelle allerdings nicht weitere Vandalen anzieht, wird die Pfarrei sie mit einem abschließbaren Zaun absperren, kündigt Rummel an. Denn bis die ersten richtigen Möbellieferungen kommen, ist noch ein gutes Jahr Zeit.