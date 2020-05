Rätsel bei Pfarrheim-Abriss: Was hatte die Figur des Jesuskinds in der Hand?

Bald sind die letzten Mauern des alten Miesbacher Pfarrheims verschwunden. Der Abriss macht große Fortschritte. Doch eine Figur gibt Rätsel auf.

Miesbach – Niemand hatte sich die Mühe gemacht, dem Jesuskind in die hohle Hand zu schauen. Kein Wunder, hätte es dazu auch eine Leiter gebraucht. Seit der Fertigstellung des Miesbacher Pfarrheims im September 1929 zierte eine Statue von St. Josef den der Kolpingstraße zugewandten Erker des Hauses. Im Arm des Heiligen sitzt das Jesuskind – eine Hand nach oben gereckt, die andere nach oben geöffnet. So, als würde sie etwas halten. Und genau das war wohl einst auch der Fall, vermutet Siegfried Rummel.

Das schließt der Kirchenpfleger aus einem Geheimnis, das sich den Helfern offenbart hat, als sie die kleine Skulptur vor dem endgültigen Abriss des Pfarrheims von ihrem Sockel entfernt haben, um sie vor der Baggerschaufel zu bewahren. „Die Hand des Jesuskinds hat ein Loch“, berichtet Rummel. Für ihn lässt das nur eine Schlussfolgerung zu: Die Figur muss etwas getragen haben. „Vielleicht ja eine kleine Weltkugel?“, meint der Kirchenpfleger. Eine fundierte Antwort hat ihm bis jetzt keiner geben können. Von Historiker Alexander Langheiter hat er immerhin erfahren, dass ein gewisser Karl Pfeffer aus Regensburg die Skulptur geschaffen hat. Als Nächstes will Rummel nun nach einer Rechnung im Archiv der Pfarrei fahnden. Kann sein, dass sich hier ein Hinweis auf des Rätsels Lösung findet.

+ Geheimnisvolle Figur: Das Loch in der Hand des Jesuskinds deutet darauf hin, dass es etwas gehalten hat. © Pfarrei Miesbach Ansonsten richtet sich der Blick des Kirchenpflegers eher nach vorne – beziehungsweise oben. Immer wieder steht er in diesen Tagen staunend vor dem Pfarrheim – oder besser den Resten, die davon noch stehen. Seit die aufwendige Altlastenentsorgung von Asbest, Kleber und PVC in Wänden und Böden – sogar die Farbe musste abgefräst werden – abgeschlossen ist, geht alles ganz schnell. Der 1969 angebaute Pfarrsaal ist bereits eingestampft, jetzt muss auch das Haupthaus dran glauben. Ein gigantischer Bagger zerlegt wahlweise mit Zange oder Presslufthammer die Bauteile, klamüsert sie mit einem Greifer auseinander und steckt Bauschutt, Heizungs- und Wasserrohre sowie Stromleitungen in die entsprechenden Container.

Aktuell fällt dem Kirchenpfleger das Zuschauen besonders leicht, denn die Arbeiten liegen im Zeitplan. Sobald der Altbau komplett abgetragen ist, startet der Abtransport des Schutts. Letzter Akt, bevor das neue Pfarrheim errichtet werden kann, ist die Hangsicherung. Dazu wird das bestehende Betonfundament mit Bohrlöchern für spezielle Halterungen versehen. Vollständig unterkellert wird der Neubau übrigens nicht mehr. „Das spart Kosten und verhindert, dass man wieder alles vollstellt“, meint Rummel und lacht.

Mit weniger Platz muss nun auch der benachbarte Pfarrkindergarten auskommen. Der Naturspielgarten muss während der Baumaßnahme als Standfläche für den Baukran des Pfarrheims herhalten. Sobald alles fertig sei, werde man den Spielbereich aber mithilfe eines Landschaftsarchitekten wieder richtig schön herrichten, sagt der Kirchenpfleger.

Die durch das Coronavirus bedingte Schließung des Kindergartens kommt den Bauarbeiten ganz gelegen. Die Baustellenabwicklung, vor allem in Sachen Verkehr, lasse sich so besser bewerkstelligen, erklärt Rummel. Dass rund um das alte Pfarrheim zuletzt gelegentlich Personen mit Schutzmasken und -anzügen unterwegs waren, hat laut Rummel aber nichts mit dem Virus zu tun. Vielmehr hätten sich die Arbeiter so gegen Giftstoffe in der alten Bausubstanz geschützt. Das sei aber mittlerweile alles erledigt, meint Rummel: „Die Marsmännchen sind wieder verschwunden.“