Pflaster gegen Alzheimer: Pharmakonzern aus Miesbach entwickelt neue Therapieform

Zulassung nun möglich

von Sebastian Grauvogl schließen

Ein Durchbruch im Kampf gegen Alzheimer ist dem Miesbacher Unternehmen Luye Pharma geglückt: Es hat eine Therapie per Pflaster entwickelt, die besonders gut anwendbar ist.

Miesbach – Weltweit arbeiten Pharmakonzerne mit Hochdruck an der Bekämpfung von Corona. Deutlich träger verläuft die Entwicklung von Medikamenten gegen eine Krankheit, an der weltweit mehr als 50 Millionen Menschen leiden: Alzheimer. Dem Standort Miesbach der Luye Pharma Group ist nun ein weiterer Durchbruch geglückt: Es wurde ein Pflaster entwickelt, das eine Therapie mit dem bereits bewährten Wirkstoff Rivastigmin ermöglicht – ohne die Patienten zu sehr zu belasten.

Wie Luye bekannt gibt, wurde kürzlich das dezentrale Zulassungsverfahrens (DCP) für das Rivastigmin Multi-Day Transdermal Patch (Rivastigmin MD) erfolgreich abgeschlossen. Damit können die beteiligten EU-Mitgliedsstaaten das Medikament bei sich zulassen. Dieses wird zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Demenz im Zusammenhang mit Alzheimer eingesetzt. Als sogenannter Cholinesterase-Hemmer verbessert der Wirkstoff kognitive Funktionen wie Gedächtnis und Denken, indem er die Menge einer natürlichen Substanz im Gehirn erhöht und die Kommunikationskanäle zwischen Nervenzellen verstärkt.

Pflaster muss nur zwei Mal pro Woche angewendet werden

Anders als andere auf dem Markt erhältliche Rivastigmin-Pflaster muss das Produkt von Luye nicht täglich, sondern nur zwei Mal pro Woche angewandt werden. Während der bis zu vier Tage dauernden Trageperiode wird der Wirkstoff kontinuierlich über die Haut in den Blutkreislauf abgegeben, erklärt der Executive Chairman von Luye in Miesbach, Jörg Scheidle. „Trotz der längeren Tragedauer hat unser System in den klinischen Studien eine gute lokale Verträglichkeit gezeigt.“ Obendrein sei es besonders für Betroffene geeignet, die Schwierigkeiten beim Schlucken haben und so keine Tabletten nehmen können. Da der Wirkstoff über die Haut aufgenommen wird, könne man mit Rivastigmin MD Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Erbrechen vorbeugen.

Neues Präparat: Luye Pharma in Miesbach auf Expansionskurs

Die Entwicklung in Miesbach hat mehrere Jahre und umfangreiche Ressourcen in Anspruch genommen. Zum einen mussten alle Daten zum Beleg der Qualität gewonnen, zum anderen aber auch klinische Daten zum Nachweis der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorgelegt werden. Corona habe die Entwicklung nicht wesentlich beeinflusst, da der Zulassungsantrag bereits vor dem Pandemie-Höhepunkt eingereicht wurde. „Für die anstehenden Marktbelieferungen muss aber in der Lieferkette eine verlängerte Lieferzeit der Ausgangsstoffe logistisch berücksichtigt werden“, erklärt Scheidle.

Der Aufwand wird sich lohnen. „Die Zahl der Menschen, die mit Alzheimer leben, wächst weltweit“, sagt Luye-Präsident Yang Rongbing. Gleichzeitig seien die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt. „Wir möchten diese ungedeckten Bedürfnisse ansprechen und den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten, um ihre Lebensqualität und die ihrer Betreuer zu verbessern.“

152 Millionen Alzheimer-Patienten bis 2050

Tatsächlich geht der World Alzheimer Report 2019 davon aus, dass sich die Zahl der Erkrankten bis 2050 auf 152 Millionen mehr als verdreifachen wird. Schon jetzt geben mehr als 50 Prozent der Pfleger an, dass ihre persönliche Gesundheit unter der Pflege gelitten habe. Die jährlichen Kosten für die Behandlung von Demenzerkrankungen werden auf etwa eine Trillion Dollar geschätzt.

Luye hat eine Reihe von internationalen Patenten für das Produkt erhalten. Um Patienten diese neue Behandlungsmöglichkeit so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, beschleunigt Luye die Kommerzialisierung von Rivastigmin MD in den globalen Märkten. Auch für andere Erkrankungen des Zentralen Nervensystems entwickelt Luye Medikamente: etwa schwere Depressionen, Parkinson oder Schizophrenie.

Und Alzheimer-Patienten dürfen weiter auf die Innovationskraft des Konzerns mit Standort in Miesbach hoffen, betont Rongbing. „Wir werden unsere Expertise in diesem Bereich weiter ausbauen.“ SEBASTIAN GRAUVOGL