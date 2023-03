Mit gebündelten Kräften für eine gute Ausbildung

Von: Christine Merk

Teilen

Kooperation für ein gemeinsames Ziel: Die generalistische Pflegeausbildung soll den Beruf attraktiver machen. Um die neuen Anforderungen besser stemmen zu können, haben die zwei Pflegeschulen im Landkreis und viele Einrichtungen einen Ausbildungsverbund gegründet. © Thomas plettenberg

Die Fachschulen und Einrichtungen für Pflegeberufe haben die Gründung des Pflegeausbildungsverbunds gefeiert

Landkreis – Altenpflege, Gesundheits-, Kranken- und Kinderkrankenpflege – diese bisher verschiedenen Ausbildungen sind nun in der neuen generalistischen Pflegeausbildung vereint. Wer diese absolviert, kann also Menschen jeden Alters pflegen. Um vor allem auch die Praxiseinsätze der Schüler mit weniger Aufwand organisieren zu können, hat sich im Kreis Miesbach ein Pflegeausbildungsverbund gegründet (wir berichteten). Bei einem Festakt in Miesbach wurde dies nun gefeiert.

Die Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) hatte dazu eingeladen. Sie ist im Kreis Miesbach gemeinsam mit der Berufsfachschule für Pflege und Krankenpflegehilfe Krankenhaus Agatharied für die Ausbildung von Pflegekräften zuständig. Das nun also im Verbund, dem außerdem Kooperationspartner, zum Beispiel Seniorenheime, angehören. Die Devise dieser Zusammenarbeit – „Kooperation statt Konkurrenz“ – hat bereits das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Bayern ausgegeben. Landrat Olaf von Löwis griff sie in seinem Grußwort auf.

„Die enge Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen und Fachschulen steigert die Attraktivität des Berufsbildes Pflege“, erklärte er. Der bürokratische Aufwand werde verringert, die Akquise von Auszubildenden erfolge gemeinsam. „Die immer größer werdenden Herausforderungen können gemeinsam und koordiniert angegangen werden.“ Der Landkreis habe also seine Kräfte gebündelt. „Und das bei einem der wichtigsten Themen, der Pflege und hier vor allem der Pflegeausbildung.“

Der Pflegeausbildungsverbund soll nicht nur Vorteile bei der Koordination der Praxiseinsätze bringen. Er soll die Pflegeausbildung auch attraktiver machen, da alle Einrichtungen gemeinsame Konzepte entwickeln. Der bürokratische Aufwand wird geringer, weil nicht mit jeder Einrichtung ein Einzelkooperationsvertrag geschlossen werden muss.

An den beiden Pflegeschulen beginnen jährlich etwa 50 Frauen und Männer die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Zusätzlich bieten beide Schulen eine einjährige Ausbildung zum Pflegfachhelfer an.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.