Pflegeschüler äußern sich positiv über neue Ausbildung

Von: Christine Merk

Interessierte Zuhörer: Ilse Aigner und Schulleiter Alexander Ohly (am Tisch in der Mitte) im Kreis der Pflegeschüler. © tp

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat die Berufsfachschule für Pflege in Miesbach besucht und Lob für fundierte Ausbildung ausgesprochen.

Miesbach – Braucht man für die Pflege eine Berufung? Das war eine der Fragen, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf der Seele lag, als sie nun die Berufsfachschule für Pflege im früheren Krankenhaus in Miesbach besuchte. Auch die Schüler hatten Fragen an die Politikerin. So war es ein für beide Seiten interessantes Treffen.

Aigner gab zunächst einen Einblick in die politische Arbeit samt Drohnenflug über den bayrischen Landtag, berichtet die Schule. Die Azubis wollten wissen, welche Voraussetzungen es für ein politisches Mandat braucht und wie Aigner selbst zur Politik kam.

Die generalistische Pflegeausbildung war das Thema des weiteren Gesprächs. Bleibt es beim Modellversuch? Oder wird die Ausbildung dauerhaft eingeführt? Die Auszubildenden äußerten sich positiv zur dieser neuen Ausbildung. Alle Pflegeformen werden dabei unterrichtet und in der Praxis eingeübt – von der Akutpflege im Krankenhaus über den ambulanten Pflegedienst bis hin zum stationären Bereich in einer Pflegeeinrichtung. Auf Aigners Frage erklärten einige, dass sie sich für die Pflege berufen fühlten, andere hatten festgestellt, dass sie bei der Ausübung des Berufes die Freude daran gefunden hatten. Wie wichtig eine fundierte Ausbildung ist, darüber waren sich alle einig.

Schließlich wurde noch die Frage laut, ob es ein gesellschaftliches Pflichtjahr für alle Menschen nach der Schulausbildung geben solle. Vielleicht würden sich dadurch auch einige auch für den Pflegeberuf begeistern.

Wunsch nach Sanierung von Gebäude

Schulleiter Alexander Ohly freute sich sehr, dass sich Aigner trotz ihres vollen Terminkalenders die Zeit für einen Besuch der Berufsfachschule für Pflege genommen hatte und bedankte sich besonders „für ihr ehrliches Interesse an der Situation der Pflegeschülerinnen und -schülern“. Einen dringenden Wunsch konnte er zuletzt auch noch anbringen: „Nach einer nicht nur energetischen Sanierung des alten Schulgebäudes.“