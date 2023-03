Pflegestützpunkt im Landkreis in Planung

Von: Stephen Hank

Ein Pflegestützpunkt soll Anlaufstelle für Pflegende und deren Angehörige sein (Symbolbild). © Ute Grabowsky/photothek.net

Der Landkreis Miesbach will einen Pflegestützpunkt einrichten. Das kündigte Landrat Olaf von Löwis (CSU) jetzt im Kreistag an.

Landkreis – Auch im Landkreis soll es künftig einen Pflegestützpunkt geben. Das kündigte Landrat Olaf von Löwis (CSU) jetzt in der Sitzung des Kreistags an. Er habe die zuständigen Abteilungen und Fachbereiche im Haus gebeten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Beim Pflegestützpunkt handelt es sich um eine örtliche Auskunfts- und Beratungsstelle rund um das Thema Pflege. Sie richtet sich primär an Pflegebedürftige und deren Angehörige. Sie wird zu zwei Dritteln aus der Pflegekasse und zu einem Drittel von Landkreis und Bezirk finanziert.

Vorbereitungen für Beratungen in Kreisgremien laufen

„Es ist eine gute Sache, der wir jetzt nähertreten wollen“, sagte der Landrat, „ein wichtiger Meilenstein im Umfang mit Pflegebedürftigen.“ Derzeit laufen die Vorbereitungen. Demnächst werde sich der Sozialbeirat mit der Angelegenheit befassen und sie dann zu den zuständigen Kreisgremien zur Beratung und Entscheidung vorlegen. Kreis- und Bezirksrätin Elisabeth Janner begrüßte den Schritt: „Ich freue mich sehr darüber.“