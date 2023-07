Pflegestützpunkt im Landkreis kann kommen

Von: Stephen Hank

Zu den Aufgaben gehört eine neutrale und kostenfreie Auskunft und Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen (Symbolfoto). © DPA

Der Kreistag hat der Errichtung eines Pflegestützpunkts zugestimmt. Start soll bereits im kommenden Jahr sein.

Landkreis – „Der Pflegestützpunkt ist ein Muss.“ So fasste Astrid Achterberg vom Landratsamt nach ihrem Fachvortrag im Kreistag die Meinungen und Empfehlungen der verschiedenen Experten und Fachstellen zusammen. Auch das Gremium selbst war von dem Projekt überzeugt. Einhellig machte es den Weg frei, sodass die Inbetriebnahme wohl schon 2024 erfolgen kann.

Der Pflegestützpunkt ist als Kompetenzzentrum rund um die Pflege Anlaufstelle für alle pflegenden Angehörigen. Er soll sie bei der Organisation des Pflegebedarfs entlasten, sie über Hilfsangebote aufklären und beraten und die Angebote innerhalb eines Landkreises vernetzen. Kreisausschuss und Sozialbeirat hatten das Projekt im April bereits befürwortet.

Landkreis Miesbach ist „Schlusslicht in Bayern“

Achterberg, die am Landratsamt die Fachstelle für soziale Angelegenheiten leitet, berichtete von der Besichtigung anderer Pflegestützpunkte und vielen Gesprächen mit Fachstellen. Alle Seiten begrüßen die Einrichtung. „Wir sind Schlusslicht in Bayern“, merkte Landrat Olaf von Löwis (CSU) an. „Es wird allerhöchste Zeit.“ Tatsächlich verfügen in Oberbayern nur drei Kreise – Bad Tölz-Wolfratshausen, Fürstenfeldbruck und Miesbach – sowie die Landeshauptstadt München noch nicht über einen Pflegestützpunkt. Teilweise gibt es dort aber andere vergleichbare Strukturen.

Laut Achterberg liegen die Personalkosten für die rechnerisch 1,67 Vollzeitstellen bei 180 360 Euro. Auf den Landkreis kommen jährlich 30 000 Euro zu. Den Rest tragen Pflege- und Krankenkassen und der Bezirk. Die Kosten für die Räume vermochte sie in der Sitzung nicht zu beziffern, derzeit gibt es noch keinen Standort. „Im Landratsamt stehen aktuell keine Räume zur Verfügung“, sagte sie. „Ausgeschlossen ist, dass die Mitarbeiter nur mobil arbeiten.“

Beratungsstelle soll gut erreichbar sein

Wolfgang Huber (SPD) plädierte dafür, die Beratungsstelle gut erreichbar zu machen. Gute Standorte wären Miesbach und Holzkirchen. Wichtig sei es, dass die Mitarbeiter des Pflegestützpunkts und das Personal der Leistungsträger gut kooperieren. Es dürfe keine Konkurrenz entstehen. Achterberg hatte hier keine Sorge. Der Pflegestützpunkt arbeite unabhängig und habe den Vorteil, die örtlichen Strukturen zu kennen. „Er bietet eine ganz neutrale Beratung“, betonte auch Gisela Hölscher (FW).

Viele Fachkräfte zieht es in die beratende Tätigkeit

Ob sie Sorge habe, geeignetes Personal zu finden, wollte Harda von Poser (Grüne) wissen. Achterberg zeigte sich zuversichtlich. Viele ausgebildete Fachkräfte ziehe es mittlerweile in die beratende Tätigkeit. Die Personalabteilung am Landratsamt werde die richtige Wahl treffen. Was generell die Akquise von Pflege- und Fachpersonal angeht, regte Marlene Hupfauer (FWG) in diesem Zusammenhang an, aufs Berufliche Schulzentrum in Miesbach und das Grüne Zentrum in Holzkirchen zuzugehen. „Viele der dortigen Schüler wissen gar nicht, dass sie auch im sozialen Bereich gefragt sind“, sagte sie. Thomas Straßmüller (FWG) bot seitens des Ärztlichen Kreisverbands an, die Tätigkeit des Pflegestützpunkts bekannter zu machen, sobald dieser seine Arbeit im Landkreis aufnimmt.

Antrag muss bis Dezember bei der Kommission eingegangen sein

„Die positiven Wortmeldungen bestätigen uns“, sagte Land- und Bezirksrat Löwis, der auch im Namen seiner Bezirkstagskollegen Elisabeth Janner (Grüne) und Sepp Hartl (FW) den positiven Beschluss begrüßte. Es sei nicht üblich, im laufenden Haushaltsjahr neue Finanzmittel zu binden, im vorliegenden Fall lasse sich das aber nicht vermeiden. Der Antrag auf Errichtung des Pflegestützpunkts muss bis Dezember bei der zuständigen Kommission eingehen.