Acht Landratskandidaten stehen Rede und Antwort

So viele Kandidaten wie noch nie wollen Landrat werden. Amtsinhaber Wolfgang Rzehak (Grüne) hat es bei der Kommunalwahl am 15. März mit sieben Herausforderern zu tun. Entsprechend voll wird es auf der Bühne bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung.

Um sich live ein Bild von allen Kandidatinnen und Kandidaten machen zu können, bietet unsere Zeitung am Dienstag, 4. Februar, eine Podiumsdiskussion im Waitzinger Keller in Miesbach an. Die Bürger sind aufgerufen, uns vorab ihre Fragen an die Kandidaten zu schicken.

Wie wollen sie die Verkehrsprobleme lösen? Wie sieht ihre Finanzpolitik aus? Wie halten sie es mit dem Zusammenspiel von Umwelt und Wirtschaft? Zu diesen und weiteren Themenfeldern sollen sich Olaf von Löwis (CSU), Wolfgang Rzehak (Bündnis 90/Die Grünen), Gisela Hölscher (FW), Christine Negele (SPD), Ursula Lex (FDP), Andreas Hallmannsecker (FWG), Martin Beilhack (Bayernpartei) und Angela Sterr (Die Linke) auf dem Podium äußern. Vielleicht treiben die Bevölkerung im Landkreis aber noch ganz andere Probleme um. Welche das sind, wollen wir erfahren. Schreiben Sie uns bis spätestens Donnerstag, 30. Januar, was Sie interessiert. Entweder per E-Mail an redaktion@ miesbacher-merkur.de, per Fax an 0 80 25 / 2 85 33 oder postalisch an Miesbacher Merkur, Schlierseer Straße 4, 83714 Miesbach. Ganz wichtig: Vergessen Sie bitte nicht das Stichwort „Podiumsdiskussion Landratswahl“, damit wir Ihre Zuschrift richtig zuordnen können – egal, ob Sie Ihre Fragen per Brief, Mail oder Fax an uns schicken.

Wir werden Ihre Fragen sammeln und thematisch bündeln. Die Kandidaten bekommen den Fragenkatalog vor der Veranstaltung nicht zu Gesicht, sondern werden auf der Bühne um spontane Antworten gebeten. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden. Eine Gewähr, dass jede einzelne Frage an diesem Abend zum Zug kommt, gibt es nicht.

Die Podiumsdiskussion im Waitzinger Keller in Miesbach beginnt bei freiem Eintritt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Saal selbst wird allerdings erst um 19 Uhr geöffnet. Dazwischen haben die Besucher die Möglichkeit, im Foyer Getränke zu sich zu nehmen. Moderiert wird die Podiumsdiskussion zur Landratswahl von Redaktionsleiter Stephen Hank.

Weitere Diskussionen

zur Kommunalwahl finden am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Oberbräu-Saal in Holzkirchen, am Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr beim Bräuwirt in Miesbach, am Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr in der Schulaula in Otterfing, am Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Hotel Gasthof zur Post in Bad Wiessee, am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr in der Wolfseehalle in Fischbachau sowie am Sonntag, 16. Februar, um 11.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Waakirchen (in Kooperation mit der Kolpingsfamilie) statt. Diese Städte und Gemeinden bekommen einen neuen Bürgermeister. Die jeweiligen Amtsinhaber treten nicht mehr an.