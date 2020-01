Miesbachs Bürgermeisterkandidaten stellen sich

Die Möglichkeit, die vier Bewerber und deren Vorstellungen und Ziele live im Dialog zu erleben und kennenzulernen, haben die Bürger am Donnerstag, 30. Januar, bei der Podiumsdiskussion, die derMiesbacher Merkur im Miesbacher Bräuwirt veranstaltet. Hier stellen sich die vier Kandidaten den Fragen, die die Menschen in Miesbach bewegen.

+ Florian Hupfauer, FDP © MM

Welche das sind, können Sie, liebe Leser, mitbestimmen: Schreiben Sie uns einfach, was Sie wissen wollen. Entweder per E-Mail an

redaktion@miesbacher-mer kur.de, per Fax an 0 80 25 / 2 85 33 oder postalisch an Miesbacher Merkur, Schlierseer Straße 4, 83714 Miesbach. Ganz wichtig: Vergessen Sie bitte nicht das Stichwort „Podiumsdiskussion Miesbach“, damit wir Ihre Zuschrift richtig zuordnen können – egal, ob Sie Ihre Fragen per Brief, Mail oder Fax an uns schicken. Wir werden Ihre Fragen sammeln und thematisch bündeln. Die Kandidaten bekommen den Fragenkatalog vor der Veranstaltung nicht zu Gesicht, sondern werden auf der Bühne um spontane Antworten gebeten.