Poesie statt Science Fiction: Ausstellung zeigt Zukunftsvisionen für Landkreis Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Reinblättern lohnt sich: (v.l.) Anja Gild, Rainer Sachs und Monika Ziegler präsentieren Ausstellung und Broschüre zu den Ergebnissen des Zukunftsforums der Initiative „Anders wachsen“. © Thomas Plettenberg

Wie könnte die Zukunft des Landkreises Miesbach aussehen? Damit hat sich die Initiative „Anders wachsen“ beschäftigt. Die Ergebnisse zeigt jetzt eine Ausstellung im Waitzinger Keller sein.

Miesbach – Flugtaxis sucht man auf den zwölf Tafeln im Foyer des Waitzinger Keller in Miesbach vergebens. Gondeln über in grüne Parks verwandelte Straßen auch. Und einkaufstaschentragende Roboter sowieso. Die Wandbilder, die die Ergebnisse der Zukunftslabs der Initiative „Anders Wachsen“ des Vereins Kulturvision und des Katholischen Bildungswerks zusammenfassen, sehen nicht wie überdrehte Werbeplakate von Science-Fiction-Filmen aus. Sie kommen deutlich stiller daher – aber auch um einiges tiefgründiger. Begriffe wie Mitgefühl, Frei-Raum oder Schönheit stehen darauf; umringt von inspirierenden Zitaten der Teilnehmer aus den 14 Workshops.

„Poesie kann Ungewissheit einen positiven Rahmen verleihen“, erklärte Risikomanager Rainer Sachs am Dienstagabend bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung. Und damit durch diese Unsicherheit verursachte Zukunftsängste verhindern. Statt verkopft Strategien zu entwickeln, habe er es sehr genossen, mal gefühlsorientiert an die Sache heranzugehen, betonte der Experte, der mit der Zusammenfassung der vielfältigen Ergebnisse der Zukunftslabs betraut war. Denn eine Strategie alleine reiche nicht, um sich auf den Weg zur Umsetzung von Visionen zu machen. „Dafür braucht es Sehnsüchte.“ Und die ließen sich am besten durch besagten Perspektivwechsel wecken.

Zukunftslabs waren die Grundlage

Dieser sei von Anfang an eins der Kernmotive der vor sechs Jahren gegründeten Initiative „Anders wachsen“ gewesen, ergänzte die Vorsitzende von Kulturvision, Monika Ziegler. Und sogar in dieser Zeit wurde man selbst nochmals gezwungen, neue Wege zu gehen. Als Corona die Veranstaltungsreihe jäh stoppte, sei man auf dezentrale „Mitmachprogramme“ umgeschwenkt – wie eben die Zukunftslabs.

In kleinen Gruppen, die einen möglichst breiten Querschnitt der Landkreisbevölkerung abbilden sollten (Alter, Geschlecht,...), diskutierten die Teilnehmer jeweils eins von 14 Themen, um daraus Visionen für die Zukunft zu entwickeln: Bildung, Digitalisierung, Ernährung, Generationen, Gesundheit, Integration, Klima, Landwirtschaft, Medien, Mobilität, Technologie, Tourismus, Wirtschaft und Wohnen. Alle Stufen – vom Sammeln, Ordnen bis zum Aussortieren der Ideen – seien in einem basisdemokratischen Prozess durchgeführt worden, erklärte Autorin Anja Gild. „Ein spannendes Miteinander.“

Broschüre mit allen Ergebnissen

Letztlich auch ein sehr fruchtbares, wie auch die eingesandten Einzelbeiträge in der 90 Seiten dicken Broschüre des Zukunftsforums beweisen. Sie zeigen, woher die Zitate auf den Tafeln der Ausstellung stammen. Und sie belegen eindrucksvoll, dass hinter den poetischen Sehnsüchten durchaus konkrete, umsetzungswerte Utopien für die Zukunft im Landkreis Miesbach stecken. Die verrät übrigens auch ein Blick ins Kleingedruckte der Schau. Eine der zwölf Tafeln fungiert als eine Art Legende, die die in den Labs entstandenen Ideen kompakt zusammenfasst. Die Vielfalt reicht von einem Medienführerschein beim Kauf von digitalen Geräten über eine App für Offline-Begegnungen bis hin zu einem Arbeitstag pro Woche in der Landwirtschaft.

Gewissermaßen als Sparringspartner für diese Visionen haben die Initiatoren von „Anders wachsen“ die Vertreter der Lokalen Aktionsgruppe Kreisentwicklung Miesbacher Land des EU-Förderprogramms Leader auserkoren. Die hätten mit Entscheidungsträgern aus Politik und Gesellschaft ebenfalls an einem Zukunftsprojekt für den Landkreis Miesbach gearbeitet. „Wir werden die Ergebnisse gemeinsam abgleichen“, kündigte Ziegler an. „Und wir sind gespannt, was am Ende dabei herauskommt.“

Die Ausstellung

im Foyer des Waitzinger Keller ist zu sehen montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr. Zudem läuft rund um die Uhr eine Präsentation auf dem Bildschirm an der Nordostseite des Hauses.

sg