Polizei bilanziert: Weniger Einbrüche, aber mehr Gewalt

Aufsehen erregender Einsatz: Im August randalierte eine Gruppe von 25 Personen in Miesbach. Ein Großaufgebot der Polizei kam in die Kreisstadt. Der Fall wird in der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums gesondert aufgeführt. Insgesamt gab es 2021 aber weniger Straftaten als zuvor. © archiv tp

Auch das zweite Corona-Jahr hinterlässt Spuren im Zahlenwerk der Polizei. So sank unter anderem die Zahl der festgestellten Drogendelikte, in anderen Bereichen sah der Trend umgekehrt aus.

Landkreis – Es war ein gewaltiger Auflauf an Einsatzkräften an diesem Dienstagvormittag im August. Eine Gruppe von rund 25 Personen bezog Stellung vor der Polizeiinspektion Miesbach und forderten die Freilassung des Festgenommenen. Es flogen Steine und Schuhe, die Stimmung heizte sich auf. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften mit schwerer Schutzausrüstung wurde zusammengezogen. Am Ende standen eine stark beschädigte Eingangstür zur Inspektion, zwei verletzte Polizisten, drei verletzte Angreifer und vier Festnahmen (wir berichteten). Später wurden die Beschuldigten alle zu Haftstrafen von einem Jahr und länger ohne Bewährung verurteilt (wir berichteten). Der Vorfall ist das einzige Einzelereignis aus dem Kreis Miesbach, das es prominent in die Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd geschafft hat. Der Bericht für das Jahr 2021 wurde gestern vorgestellt und zeichnet eine insgesamt solide Sicherheitslage.

Lockerungen Grund für mehr Gewaltdelikte?

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, insgesamt neun Landkreise, ging die Zahl der registrierten Straftaten um 5,7 Prozent auf 51 060 Fälle zurück – ein historischer Tiefststand, den Polizeipräsident Manfred Hauser auch auf die Corona-Pandemie mit all ihren Begleitumständen. Dazu gehört, dass die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle erneut zurückgegangen ist von 279 im Jahr 2020 auf 193. Auch die (entdeckten) Rauschgiftdelikte lagen mit 4275 Fällen (minus 720) deutlich unter dem Vorjahresniveau. Gestiegen ist derweil die Zahl der Gewaltdelikte, um 76 auf 1562, davon 43 Tötungsdelikte (Vorjahr: 58). Hauser: „Der Anstieg ist auf die gelockerten Pandemie-Maßnahmen, beispielsweise dem zwischenzeitlichen Wegfall der Ausgangssperre, Lockerungen der Kontaktbeschränkungen usw. zurückzuführen.“ Trotz der Steigerung bewege sich die Gesamtzahl in diesem Deliktbereich noch deutlich unter der Vor-Pandemie-Niveau, allerdings über dem der Jahre bis 2015.

Eine stetige Zunahme, unter anderem auch wegen der Änderung des Strafrechts, verzeichnet die Polizei bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 1128 Fälle wurden vergangenes Jahr bekannt, 2015 waren es noch 479 gewesen.

Zahl der polizeilich betreuten Versammlungen massiv gestiegen

Mutmaßlich ebenfalls der Pandemie geschuldet, ist der Anstieg der politisch motivierten Kriminalität um 49 auf 694 Fälle. Etwas mehr als die Hälfte davon war weder dem rechten noch dem linken Lager zuzuordnen. Hauser hierzu: „Für den erheblichen Anstieg von 20 Prozent bei der nicht zuzuordnenden politisch motivierten Kriminalität sind mit großer Wahrscheinlichkeit Corona-Leugner und Gegner der Maßnahmenpolitik verantwortlich.“ Klarer ist die Sache im Bereich Versammlungen: die Zunahme um enorme 1048 auf 1612 steht unzweifelhaft im Zusammenhang mit Corona, im speziellen den damit verbundenen Einschränkungen.

Dass in der Summe ein Rückgang der Straftaten zu Buche steht, ist neben dem Bereich Rauschgift auch einer rückläufigen Straßenkriminalität und weniger Vermögens- und Fälschungsdelikten zu verdanken. Die Aufklärungsquote sank minimal auf 75,7 Prozent.

Rückgang der Straftaten im Kreis Miesbach unterdurchschnittlich

Für den Kreis Miesbach weist der Bericht nur Gesamtfallzahlen aus. Demzufolge registrierte die Polizei hier 3790 Straftaten, ein Rückgang um 66 und unter durchschnittliche 1,7 Prozent. Die Zahl der Tatverdächtigen lag bei 2125. Der Unterschied zu den Straftaten erklärt sich zum einen mit nicht aufgeklärten Fällen und zum zweiten mit Mehrfachtätern. Die vier im August in Miesbach festgenommenen Personen zum Beispiel handelten sich eine ganze Reihe an Anklagepunkten ein, wegen derer sie verurteilt wurden.

