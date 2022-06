Polizei Miesbach: Pandemie verschiebt Kriminalität ins Netz

Von: Christian Masengarb

Weniger Morde, weniger Sexualtaten, mehr Vermögensdelikte: Das Jahr 2021 zeichnet das Bild einer Gesellschaft in Lockdown und Homeoffice. Ob diese Trends auch nach Corona Bestand haben, ist nicht vorhersagbar. © PMS

Viele Arten von Straftaten sind im Einzugsbereich der Polizei Miesbach im Jahr 2021 zurückgegangen, teils deutlich. Dafür dürfte Corona hauptverantwortlich sein.

Miesbach – Mit den Zahlen, die die Leiterin der Polizeiinspektion (PI) Miesbach, Katharina Schreiber, und Stationsleiter Rainer Kehrer den Bürgermeistern ihres Einzugsgebietes beim Sicherheitsgespräch 2021 vorlegten, haben sie ein Bild der Corona-Pandemie gezeichnet: Weil die Menschen durch Corona häufiger zuhause waren, hat sich die Kriminalität ins Internet verschoben. Straftaten, deren Häufigkeiten über Jahre zugenommen haben, sind 2021 teils seltener geworden. Dafür haben vorher rückläufige Straftaten teils zugenommen.

In vielerlei Hinsicht haben die rund 37 000 Einwohner im Zuständigkeitsbereich der PI Miesbach im Jahr 2021 sicherer gelebt als im Vorjahr: Straftaten gegen das Leben gab es keine, die Zahl der Sexualdelikte fiel um mehr als ein Drittel, auch Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen, Raub oder Freiheitsberaubung nahmen deutlich ab. Rauschgiftkriminalität, Sachbeschädigungen und Vandalismus sanken leicht. Drei gezählte Wohnungseinbrüche lagen ebenfalls unter Werten von 2020 (fünf) und 2019 (zehn). So weit, so gut.

„Wir erklären die Entwicklung mit der Corona-Pandemie“, sagt Polizeihauptkommissar Christian Riedl von der PI Miesbach. Sitzen die Menschen durch Homeoffice und Lockdowns mehr zuhause, nehme dies Einbrechern Chancen. Gleichzeitig mindere das heruntergefahrene soziale Leben die Auslöser von Straftaten gegen das Leben – laut Riedl meist Beziehungstaten –, Sexualdelikte und Rohheitsvergehen.

Die Kehrseite der Entwicklung: „Die Täter haben das Internet für sich entdeckt“, sagt Riedl. In den vergangenen Monaten hat die Polizei mehrfach vor Kontaktaufnahmen durch unbekannte Frauen in Sozialen Medien sowie Telefonmaschen wie falschen Handwerkern gewarnt. Sind die Menschen zuhause, erreichen Betrüger sie mit diesen Methoden am ehesten. Deswegen raten die Beamten zur Vorsicht.

In absurde Höhen geklettert sind die Vermögensdelikte nicht: 2017 lagen sie in etwa auf dem Niveau von 2021. Das vergangene Jahr hat aber die seit 2017 abnehmende Tendenz umgekehrt.

Ob diese Trends nach der Pandemie anhalten, kann Riedl nicht vorhersagen. Wie berichtet, haben die ersten Volksfeste des Jahres bereits Rohheits- und Sexualdelikte ausgelöst. Gut möglich also, dass die Zahlen für 2022 eher denen von 2020 ähneln werden als denen von 2021.

Verkehr

Im Gegensatz zu vielen umliegenden Dienststellen sind Verkehrsunfälle und Trunkenheitsfahrten im Einzugsbereich der PI Miesbach im Jahr 2021 deutlich seltener geworden. Die Zahl der Gesamtunfälle sank um rund ein Siebtel auf 833, die der Unfälle mit Personenschaden um knapp ein Viertel auf 173 und die der Unfälle unter Alkoholeinfluss um über die Hälfte auf neun. Unfalltote waren im Inspektionsbereich 2021 nicht zu beklagen (2020: fünf), 129 Personen wurden leicht und 36 Personen schwer verletzt. Riedl: „Unsere verstärkten Kontrollen zeigten Wirkung.“

Hauptursache für Unfälle blieb auch 2021 zu schnelles Fahren (15 Unfälle), gefolgt von Vorfahrtsfehlern (fünf), Fehlern beim Abbiegen und Wenden (drei) sowie beim Überholen (drei). 616 Autofahrer wurden geblitzt, 158 davon im Anzeigebereich. Elf Verkehrsteilnehmer erhielten ein Fahrverbot.