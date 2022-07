Positiver Corona-Test: Landrat Olaf von Löwis in häuslicher Isolation - Termine abgesagt

Von: Sebastian Grauvogl

Stark eingespannt: Landrat Olaf von Löwis (CSU), hier beim Wirtschaftsempfang 2022 im Waitzinger Keller in Miesbach. © STEFAN SCHWEIHOFER

Jetzt hat es auch den Landrat erwischt: Olaf von Löwis (CSU) wurde positiv auf Corona getestet. Er hat leichte Symptome und arbeitet bis auf Weiteres im Homeoffice.

Landkreis - Wie das Landratsamt mitteilt, hat sich Landrat Olaf von Löwis direkt nach einem positivem Corona-Schnelltest am Samstag, 23. Juli, in Isolation begeben und führt seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus: „Bisher habe ich milde Symptome und kann dank der vorhandenen Homeoffice-Technik des Landratsamtes Termine digital wahrnehmen“, teilt Löwis mit. Präsenzveranstaltungen bis Montag, 1. August, werde er entweder verschieben oder an seine Stellvertreter weitergeben.

Nach wie vor sei es wichtig, die Infektionskette sofort zu unterbrechen, betont Löwis. Deshalb habe er sich direkt nach Symptombeginn getestet und in Isolation begeben. Das PCR-Ergebnis sei noch ausstehend, da er aber Symptome wie Schnupfen und Husten habe, werde es den Schnelltest voraussichtlich bestätigen.

Termine verschoben oder von Stellvertretern übernommen

„Ich bedaure, dass bereits zugesagte Termine kurzfristig angepasst werden müssen“, so Löwis. Er danke aber seinen Stellvertretern, die spontan Termine wahrnehmen, an denen eine physische Anwesenheit erforderlich ist, wie zum Beispiel die Aufsichtsratssitzung des Schwaighofes und die Jubiläumsehrung von Mitarbeitern des Krankenhauses Agatharied.

Zuletzt hatte der Landrat selbst bisweilen einen wahren Terminmarathon zu bewältigen, unter anderem den Wirtschaftsempfang der SMG oder die Vorstellung des neuen Kommunalunternehmens Regionalentwicklung Oberland (REO).

