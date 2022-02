Postkartenaktion soll Kindern Bedeutung des neuen Inklusionsspielplatzes in Miesbach näher bringen

Von: Dieter Dorby

Mit der Postkartenaktion wollen (v.l.) SPD-Stadtrat Florian Perkmann, Ideengeberin und Heilpädagogin Alexandra Braunmiller sowie Behindertenbeauftragte Elisabeth Neuhäusler bewusstsein für den neuen Inklusionsspielplatz schaffen. © tp

Bis es mit dem Bau des geplanten Inklusionsspielplatzes am Nordgraben in Miesbach losgehen kann, wird es noch einige Zeit dauern. Aber es ist nie zu früh, die Vorfreude darauf etwas anzufeuern – und zwar mit einem Rätselwettbewerb zum Thema Inklusion.

Ideengeberin Alexandra Braunmiller, die Frau von Bürgermeister Gerhard Braunmiller, hat zusammen mit der Behindertenbeauftragten Elisabeth Neuhäusler und SPD-Stadtrat Florian Perkmann die Rätselaktion auf den Weg gebracht. In der Bücherei und der Bäckerei Perkmann im Oberlandcenter liegen Postkarten zum neuen Inklusionsspielplatz aus, der den bisherigen baufälligen Abenteuerspielplatz ersetzen soll. Wer die Quizfrage richtig beantwortet, darf sich in den Faschingsferien vom 24. Februar bis 1. März in der Bäckerei eine Überraschung abholen.

„Es geht uns darum, Bewusstsein für das Thema Inklusion zu schaffen“, erklärt Alexandra Braunmiller. Während die Kinder die Rätselfrage beantworten, beschäftigen sich die Mitglieder des Arbeitskreises Inklusionsspielplatz mit der Ausstattung für das Areal. „Geräte und Firmen hängen eng zusammen“, sagt Braunmiller. Und daraus ergäben sich dann letztlich die Kosten. „Wichtig ist aber vor allem das pädagogische Konzept.“

Daran arbeitet der AK, zu dem neben Braunmiller und Neuhäusler auch Dritter Bürgermeister Franz Mayer, CSU-Stadtrat Erhard Pohl sowie die beiden Vorsitzenden des Förderkreises Erholungsgebiete Miesbach, Thomas und Siegfried Faltlhauser, gehören. Wenn das Konzept steht, soll es dem Stadtrat vorgestellt werden.

Auslöser dafür, den Inklusionsspielplatz zu bauen, ist der schlechte Zustand des derzeitigen Abenteuerspielplatzes am Nordgraben, der der Förderkreis unterhält. Wie berichtet, hatten vor rund 40 Jahren engagierte Eltern in Eigenleistung unter dem Dach des Vereins den vielseitigen und spannenden Spielplatz gebaut. Vor einem Jahr hat der Bauhof aus Sicherheitsgründen die Spielgeräte abgebaut und die Hütten gesperrt. Als Nachfolgelösung brachte Braunmiller den Inklusionsspielplatz ins Spiel, auf dem Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen und Spaß haben können.

ddy