Kommunen galoppieren die Kosten davon

Preisanstieg auf dem Bau

Von Stephen Hank schließen

Die Kosten auf dem Bau werden für die Kommunen zunehmend zum Sorgenkind. Der Preisanstieg hat mehrere Ursachen.

Landkreis – Die Preisentwicklung auf dem Bau macht den Kommunen zu schaffen. Es sind nicht mehr allein die vollen Auftragsbücher der Firmen, die bei Ausschreibungen zu teils überhöhten Angeboten führen und öffentliche Bauten um bis zu 20 Prozent verteuern. Inzwischen treiben auch energieintensive Baustoffe wie Beton oder Stahl den Preis für neue Gebäude, Straßen oder Brücken nach oben. Der Ukraine-Krieg heizt die ohnehin angespannte Lage weiter an. „Die Preise galoppieren“, sagt Kreiskämmerer Gerhard de Biasio, der in seiner Laufbahn schon viele Bauprojekte finanziell begleitet hat und aktuell mit dem knapp 51 Millionen Euro teuren Neubau des Landratsamts samt Tiefgarage und Sozialwohnungen befasst ist.

Auftragsbücher der Firmen sind voll

„Wir haben in den vergangenen Jahren extrem viele Ausschreibungen aufgehoben und einen neuen Anlauf unternommen“, berichtet Biasio. „Bei manchen Gewerken werden utopische Preise aufgerufen.“ Die Firmen können es sich leisten. Laut einem Branchenexperten sind ihre Auftragsbücher so voll, dass sie auf neue Projekte im Grunde nicht angewiesen sind. Also bieten sie bewusst weit über dem Preis. Bekommen sie den Auftrag wider Erwarten doch, deckt die Spanne den Aufwand und die Mehrkosten ab, die auf sie zukommen.

Bei jeder dritten Ausschreibung noch mal nachtarockt

Laut Biasio hat der Landkreis in der jüngeren Vergangenheit bei etwa jeder dritten Ausschreibung noch mal nachtarockt. Die zu erwartenden Mehrkosten sind inzwischen weitgehend eingerechnet. Sorge, dass er für die eine oder andere Bauphase mal keinen Auftragnehmer findet, hat der Kreiskämmerer allerdings nicht: „Bis dato konnten wir noch immer jedes Gewerk vergeben.“

Firma aus Wien hat Realschule Miesbach saniert

Öffentliche Aufträge wie etwa den Neubau des Landratsamts muss der Landkreis europaweit ausschreiben. Sollte kein geeignetes Angebot eingehen, hat er die Möglichkeit einer beschränkten Ausschreibung. Er ruft dann eine limitierte Zahl von Unternehmen zur Abgabe eines Angebots auf. Im Regelfall geben ohnehin nur Firmen aus dem Inland oder dem nahen europäischen Ausland Angebote ab. Der am weitesten entfernte Anbieter kam bis dato aus der österreichischen Hauptstadt. Die Strabag Wien wirkte bei der Sanierung und dem Neubau der Realschule Miesbach mit. Der Fall wirkt aber exotischer, als er ist: Der europaweit tätige Konzern hat auch Niederlassungen in Süddeutschland.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.