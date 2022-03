Preishammer: Ein Tiefgaragenplatz kostet 63.000 Euro

50,7 Millionen Euro für Landratsamt, Wohnungen und Tiefgarage

Von Stephen Hank schließen

Das neue Landratsamt samt Tiefgarage und Wohnungen wird deutlich teurer als erwartet: 50,7 Millionen Euro. Schuld sind nicht zuletzt die immensen Kostensteigerungen am Bau.

Landkreis – Auch wenn der Krieg in der Ukraine derzeit alles überschattet und die Bewältigung des Flüchtlingsaufkommens neben der Corona-Krise jede Menge Personal bindet, schiebt das Landratsamt das Projekt Ersatzbau mit voller Kraft an. „Es ist absolut notwendig – auch wenn es gerade schwer fällt, Zukunftsgedanken anzustellen“, wie Abteilungsleiterin Maria Rode bekannte. In der Sitzung des Kreisausschusses skizzierte Planerin Jessica Lauterbach den Planungsstand und die aktuelle Kostenschätzung. Demnach liegt das Volumen der gesamten Baumaßnahme mittlerweile bei rund 50,7 Millionen Euro. Im Januar 2021 waren es noch 39,9 Millionen Euro. Innerhalb eines Jahres sei es allein durch die Preise am Bau zu einer Kostensteigerung von 16,7 Prozent gekommen. Da derzeit kein Ende des Höhenflugs in Sicht ist, habe man bei der aktuellen Kalkulation vorsorglich bereits 21 Prozent zugrunde gelegt, sagte Kreiskämmerer Gerhard de Biasio.

Landkreis stockt beim Wohnungsbau auf

Die hohen Kosten sind nicht allein den Veränderungen des Baupreisindex geschuldet, sondern auch dem Bauvolumen. So schöpft der Landkreis beispielsweise beim sozialen Wohnungsbau Baurecht und staatliche Förderung voll aus und erhöht um 800 Quadratmeter. Es entstehen nun 24 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 60 und 95 Quadratmetern. „Wir würden es bereuen, hier kleiner zu bauen“, betonte der Kreiskämmerer. „Jeder Neubau auf der grünen Wiese kommt uns teurer.“ Die Kreisräte pflichteten ihm bei. „Es wäre falsch, an dieser Stelle zu sparen“, meinte beispielsweise Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG).

Tiefgaragenplatz kostet 63.000 Euro

Der Wohnungsbau schlägt mit rund 7,8 Millionen Euro zu Buche. Für den Ersatzbau rechnet der Landkreis derzeit mit rund 32,3 Millionen Euro. Der vergleichsweise dickste Brocken ist mit rund 10,5 Millionen Euro die dreigeschossige Tiefgarage für 165 Fahrzeuge. „Ein Stellplatz kostet uns 63 000 Euro“, rechnete Biasio vor. „Das hat uns nicht begeistert.“ Die Tiefe der Baugrube, die Nähe zu Straße und Nachbargebäuden und die horrenden Kosten für Stahl und Beton trieben die Kosten nach oben, erläuterte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Eine Alternative sehe er nicht. Das ursprünglich geplante Parkdeck sei wegen des Sozialwohnungsbaus verworfen worden, das Areal der Zulassungsstelle zu wertvoll für einen Parkplatz.

Grundstück mit Zulassungsstelle als „eiserne Reserve“

Zumal der Kreiskämmerer in der Sitzung eben jenes Grundstück als eiserne Reserve ins Spiel brachte. „Wenn’s Probleme gibt und eine Finanzierung nicht anders darstellbar wäre, könnten wir mit einem Verkauf der Fläche 5,5 bis acht Millionen Euro erlösen“, sagte er. „Ich denke aber nicht, dass das notwendig wird, und würde es auch ungern tun.“ Er sei zuversichtlich, die benötigten 50,7 Millionen Euro in den Haushaltsplänen der kommenden Jahre anders darstellen zu können. Er schloss dabei neue Schulden nicht aus – allerdings nur für den Wohnungsbau: „Es wäre ein subventioniertes Darlehen vom Staat, das wir über die Miete refinanzieren.“ Die Regierung von Oberbayern als Aufsichtsbehörde dürfte dagegen nichts einzuwenden haben, sagte er auf eine entsprechende Nachfrage von Andreas Hallmannsecker (FWG).

Den Kreisräten war die Sorge angesichts der Baukostensteigerung anzumerken, für einen Stopp des Projekts wollte sich aber niemand aussprechen. „Es ist kein Nice-to-have-Bau, sondern dringend notwendig“, mahnte Landrat Olaf von Löwis (CSU). Jede weitere Verzögerung treibe die Kosten vermutlich noch weiter nach oben. Die Vertreter aller Fraktionen sahen das ähnlich und fassten einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss an den Kreistag.

Abriss des Altbestands beginnt im Januar 2023

Der Zeitplan sieht einen Abriss des früheren Landwirtschaftsamts und der Landwirtschaftsschule Anfang 2023 vor. Baubeginn ist dann im April oder Mai. Wohnungen und Tiefgarage sollen im Juli 2025 fertig sein, das Landratsamt im Oktober 2025. „Der Zeitplan ist noch mal sportlicher, als wir es es vorgenommen haben“, sagte Planerin Lauterbach. „Gebaut wird jetzt parallel. Das schafft aber Synergien.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.