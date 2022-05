Premiere am Gymnasium Miesbach: Neuntklässler starten Poetry-Slam in der Aula

Von: Sebastian Grauvogl

Gut trainiert für den literarischen Wettstreit: die Neuntklässler und ihr Deutschlehrer Martin Moßbacher mit den Plakaten für den ersten Poetry-Slam am Gymnasium Miesbach. © Stefan Schweihofer

Es ist die erste Schulveranstaltung nach der Corona-Pause am Gymnasium Miesbach. Und die wird gleich eine Premiere: Die Neuntklässer laden zum Poetry-Slam. Jeder kann zuschauen.

Miesbach – Wer hier in den Ring steigt, lässt die Worte sprechen: Beim ersten Poetry-Slam am Freitag, 27. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Aula des Gymnasiums Miesbach zählt einzig und allein die Macht der Sprache, erklärt Deutschlehrer Martin Moßbacher. Den Mut daran, diese so richtig zu entfesseln, haben die 20 Schüler seiner neunten Klasse in den vergangenen Wochen gelernt. Wo anfangs skeptische Köpfe über leeren Blöcken hingen, herrschte später kreatives Kritzeln. „Jeder hat einen Text verfasst, manche sogar mehrere“, berichtet Moßbacher stolz.

Die Idee zum Poetry-Slam – ein literarischer Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden – ist spontan und eigentlich nur über Umwege entstanden. In erster Linie sei es den Schülern darum gegangen, nach der langen Corona-Pause das Schulleben mal wieder mit einer Veranstaltung zu bereichern. Anhand von Bruchstücken auf einem USB-Stick, die ihm damals eine Kollegin im Referendariat hinterlassen hatte, rekonstruierte der Deutschlehrer die Idee, wie sich ein Poetry-Slam im Unterricht umsetzen lässt.

Die Euphorie der Schüler hielt sich anfangs in Grenzen, räumen diese unisono ein. Auf Knopfdruck einen kreativen Text zu verfassen, führe eher zu einer Schreibblockade. Mindestens genauso schwertaten sich die Neuntklässler bei der Auswahl eines Themas. Wertvolle Tipps gab ihnen niemand Geringerer als die bayerische Kulturpreisträgerin Pauline Füg. Er habe die Schriftstellerin und Psychologin aus Fürth einfach mal angeschrieben, berichtet Moßbacher. Und die professionelle Poetry-Slammerin kam tatsächlich nach Miesbach. Sie habe die Gymnasiasten nicht nur beim Schreiben angeleitet, sondern sie auch in Sachen Bühnenpräsenz (Stimme, Mimik und Gestik) trainiert.

Acht Schüler präsentieren Beiträge auf der Bühne

Das Ergebnis erlebt das Publikum nun beim Wettbewerb am 27. Mai. Acht Schülerinnen und Schüler werden ihre Beiträge – zwischen einer und fünf Minuten (das ist die Maximallänge beim Poetry-Slam) auf der Bühne vortragen. Die Themen: Versagensängste, der Dritte Weltkrieg oder der (Un)Sinn von Google. Beschränkungen gab es hier keine, betont Moßbacher. „Alles, was bewegt, ist erlaubt.“ Auch die Form sei vollkommen frei wählbar. „Es kann, muss aber nicht gereimt sein.“

Eine fünfköpfige Jury aus Lehrern, Schüler und Eltern werde die Beiträge mit Punkten bewerten und so den Sieger des literarischen Wettstreits küren. Der Kammerchor des Gymnasiums werde den Abend musikalisch begleiten, die Q11 organisiere einen Getränkeverkauf. Bei freiem Eintritt sind übrigens nicht nur Mitglieder der Schulfamilie, sondern auch alle anderen Interessierten willkommen.

Eines ist Moßbacher besonders wichtig: Jeder Schüler soll die Bühne mit einem stolzen Lächeln verlassen. Denn Tiefschläge muss beim ersten „Duell der Dichter“ in der Aula des Miesbacher Gymnasiums keiner fürchten.

sg