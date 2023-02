Premiere in Miesbach: Bezaubernde Legende vom Ozeanpianisten „Novecento“

Füllt den Saal mit seiner Präsenz: Christian Selbherr erzählt im Ein-Mann-Stück „Novecento“ die Legende vom Ozeanpianisten – teils im Zwiegespräch mit Stimmen aus dem Off. © Christian Scholle

Es war ein Wagnis für Regisseurin Steffi Baier und Solo-Darsteller Christian Selbherr, das das Duo mit Bravour meisterte: In Miesbach feierte die bezaubernde Inszenierung der Legende vom Ozeanpianisten „Novecento“ Premiere.

Miesbach – Das Wagnis hat sich gelohnt: Mit beschwingtem Jazz, einem Blick aufs Meer und Alessandro Bariccos wunderbarer Legende vom Ozeanpianisten „Novecento“ ließen Darsteller Christian Selbherr und Regisseurin Steffi Baier am Wochenende im Programm zum 25-jährigen Bestehen des Waitzinger Kellers in Miesbach die Legende des Ozeanpianisten „Novecento“ an Bord eines Luxusliners auf dem Ozean lebendig werden.

Selbherr bespielte an dem Abend nicht nur die Bühne des Festsaals, sondern auch dessen Balkon allein und ließ eine ganze Schiffsbesatzung lebendig werden – Unterstützung kam allenfalls aus dem Off. Selbherr nahm mühelos den Raum ein, schlüpfte in die unterschiedlichen Figuren; er ließ das Leben im Ballsaal aber auch im dunklen Maschinenraum lebendig werden und ließ die Zuseher spüren, mit welcher Begeisterung er das tat.

Stattliches Ensemble im Off

Eigentlich habe sie mehr der im Stück beschriebenen Personen auf der Bühne auftreten lassen wollen, erklärte eine erleichtert aufgekratzte Regisseurin Steffi Baier am Ende, als sie mit einem pinkfarbenen Flamingo-Schwimmreifen um den Bauch vors Publikum hüpfte. Weil ihr weder Autor noch Verlag mehr als den einen vorgesehenen Schauspieler zugestehen wollten, habe sie sich gedacht: „Die tricks’ ich aus.“ Kurzerhand wurden die Stimmen der potenziellen Mitspieler aufgenommen und an entsprechender Stelle eingespielt. Ein stattliches Ensemble, das Baier da nach begeistertem Applaus zusammen mit Bühnen- und Figurenbauer Manuel Kuthan sowie dem musikalischen Berater Heinz Dauhrer auf die Bühne holte: Theresia Benda-Pelzer, Benedikt Frank, Florian Gasteiger, Sylvia Haas, Wolfgang Neuner und Michael Pelzer, die ihre Stimmen vom Kapitän bis zu Bild und Nagel liehen, die in einem abendlichen Gespräch den passenden Zeitpunkt ausdiskutieren, um das Bild von der Wand fallen zu lassen.

Es hat was von Don Camillos Zwiegesprächen mit seinem Herrn, wenn aus dem Hintergrund plötzlich Stimmen kommen. Mal greifen sie Christian Selbherrs Monologe auf und führen sie weiter. Mal kommt es zum Zwiegespräch mit dem einzigen Mann auf der Bühne, der zumeist aus der Sicht des Trompeters Tim Tooney die Geschichte seines Freundes Novecento erzählt: einem virtuosen Pianisten, den der Italiener Allessandro Baricco 1994 ins Leben auf dem Passagierschiff „Virginian“ schreibt, wo der Säugling am 1. Januar 1900 in einer Zitronenkiste auf dem Flügel im Ballsaal steht.

„Ein Riesenwagnis“, sagt die Regisseurin

Keine ungewöhnliche Sache damals, dass arme Auswanderer aus dem Unterdeck auf See geborene Kinder in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft an Bord zurückließen. Doch kein wohlhabender Passagier aus der Ersten Klasse nimmt sich des Findelkindes an, sondern der schrankgroße Maschinist Danny Boodman, unter dessen Obhut Danny Boodman T.D. Lemon Novecento heranwächst, der zeit seines Lebens niemals einen Fuß auf festes Land setzen wird.

Seine Heimat ist das Meer auf der Strecke Southampton – New York – Rio de Janeiro. Die Welt kommt in überschaubaren Portionen von 2000 Menschen zu ihm. Sein Klavier gibt ihm mit 88 Tasten einen festen Rahmen und den Raum, aus der Kraft seines Könnens und seiner Fantasie in die Unendlichkeit zu wachsen. Das Land sei ein zu großes Schiff für ihn, erklärt Novecento dem Freund, als der ihn davon abhalten will, sich mit der vom Krieg ramponierten „Virginian“ versenken zu lassen.

„Es war ein Riesenwagnis“, beschrieb Baier die Inszenierung des wohl erfolgreichsten postmodernen italienischen Theaterstücks. Zumal Selbherr als einziger Darsteller kürzlich noch durch einen Gipsarm eingeschränkt war. Es hatte sich gelohnt.

In der Hoffnung, die Gäste mögen etwas Gutes und Spannendes aus dem Abend mitnehmen, schloss Steffi Baier mit „Beyond the Sea“ den offiziellen Teil, ehe man zur Premierenfeier nach nebenan ins Culinaria wechselte.