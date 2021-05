Müll-Mobil unterwegs: Vivo sammelt Problem-Stoffe zu bestimmten Terminen an gemeindlichen Wertstoffhöfen

Das Vivo-Kommunalunternehmen nimmt zu bestimmten Terminen Problem-Müll an gemeindlichen Wertstoffhöfen an. Das Bild zeigt den Wertstoffhof Miesbach - hier macht das Müll-Mobil am Samstag, 22. Mai, ab 9.15 Uhr Halt.

Stationen im Landkreis Miesbach

von Jonas Napiletzki schließen

Ob Säuren, Laugen oder Reinigungsmittel: Problem-Müll muss gesondert entsorgt werden. Im Landkreis Miesbach fährt dafür ein Müll-Mobil in die Gemeinden.

Landkreis – Das Abfallverwertungsunternehmen Vivo weist darauf hin, dass Bürger Problemmüll wie Säuren, Laugen, Pflanzenschutzmittel oder Reinigungs- und Waschmittel gesondert, unvermischt und in dichten Behältnissen entsorgen müssen. Im Wertstoffzentrum Warngau gibt es dafür eine Sammelstelle, die jeden Mittwoch von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet ist. Zusätzlich fahren die Mitarbeiter mit einem Sammel-Mobil im Mai gemeindliche Wertstoffhöfe an.

Giftmüll im Landkreis Miesbach: Tour durch alle Gemeinden im Mai geplant - das sind die Termine

Für je 45 Minuten haben Bürger dort die Möglichkeit, Problemmüll zu entsorgen. Die Ortschaften sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet. Das Sammel-Mobil steht am Wertstoffhof Bad Wiessee am Samstag, 15. Mai, ab 13 Uhr. In Bayrischzell machen die Mitarbeiter am Freitag, 21. Mai, ab 14.15 Uhr Halt. In Fischbachau ist das Mobil am Freitag, 21. Mai, ab 15.30 Uhr zu finden. In Gmund können Bürger am Samstag, 15. Mai, ab 11.45 Uhr Problemmüll abgeben.

Am Wertstoffhof in Hauserdörfl (Waakirchen) steht das Mobil am Freitag, 14. Mai, ab 13 Uhr. In Hausham sind die Mitarbeiter der Vivo am Samstag, 22. Mai, ab 8 Uhr zu finden. In Holzkirchen können Einwohner am Freitag, 14. Mai, ab 14.15 Uhr Problemmüll entsorgen. Irschenberger Bürger haben dazu am Samstag, 22. Mai, ab 10.30 Uhr die Möglichkeit. In Kreuth steht das Mobil am Samstag, 15. Mai, ab 8 Uhr.

Problem-Müll im Miesbacher Landkreis unterwegs - die Termine der weiteren Stationen

In Miesbach nehmen die Mitarbeiter der Vivo am Samstag, 22. Mai, ab 9.15 Uhr Problemmüll an. In Otterfing macht das Mobil am Freitag, 14. Mai, ab 15.30 Uhr Station, in Rottach-Egern einen Tag später ab 9.15 Uhr. In Schliersee steht das Mobil am Freitag, 21. Mai, ab 13 Uhr.

In Tegernsee gibt es keinen Wertstoffhof – hier sind die Mitarbeiter am Samstag, 15. Mai, ab 10.30 Uhr am Gymnasium zu finden. Valleyer Bürger können am Samstag, 22. Mai, ab 13 Uhr Problemmüll am Wertstoffhof entsorgen, in Weyarn ist der Termin am selben Tag um 11.45 Uhr. Im Jahr 2019 hatte ein Unbekannter Problemmüll im großen Stil illegal entsorgt - 100 Tonnen Bauschutt landeten auf einem Privatgrundstück. (nap)