Prognose für 2035: Im Kreis Miesbach fehlen fast 4000 Arbeitskräfte

Teilen

Medizinisches Personal wird deutschlandweit gesucht. Gesundheitsberufe spielen im Kreis Miesbach eine größere Rolle als in anderen Landkreisen. © imago/Jochen Tack

Der Fachkräftemangel ist auch im Kreis Miesbach Realität. Und es wird nicht besser: Für das Jahr 2035 sagte eine Studie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eine Teils eklatante Unterversorgung voraus.

Landkreis – Wer Arbeitskräfte sucht, muss sich oft heute schon etwas einfallen lassen – und in Zukunft erst recht. Denn auch im Kreis Miesbach wird die Nachfrage nach Mitarbeitern im Jahr 2035 deutlich größer sein als das Angebot. Das gilt insbesondere auch für Branchen, die in der Region überdurchschnittlich stark vertreten sind. Namentlich das Hotel- und Gaststättengewerbe und die medizinischen Gesundheitsberufe, wozu auch Pflegekräfte gehören. Nach einer jüngst veröffentlichten Studie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) wird die Personal-Unterdeckung in diesen Branchen bei 7,3 (Hotel/Gastro) und 13,3 Prozent (Gesundheit) liegen. In absoluten Zahlen geht die Untersuchung von 300 und 600 Arbeitsplätzen aus, die in den Branchen nicht besetzt werden können.

Bedarf liegt bei 44 700 Arbeitskräften, nur 40 900 stehen wohl zur Verfügung

Wie zuletzt im Wirtschaftsteil des Münchner Merkur berichtet, fehlen laut der vbw-Studie im Jahr 2035 bayernweit rund 400 000 Arbeitskräfte. Wobei es den Norden und ländliche Regionen härter trifft als Ballungsräume. Im südbayerischen Vergleich liegt der Kreis Miesbach im Mittelfeld der Betroffenen. Den Bedarf bemisst die Studie mit 44 700 Arbeitskräften, nur 40 900 Personen stehen laut Prognose hierfür zur Verfügung (Saldo: minus 7,9 Prozent). In diese Vorhersage eingeflossen sind diverse Daten zu Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung (wir berichteten). Betrachtet werden nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Im Wesentlichen wegen der Alterung der Bevölkerung, schrumpft dieser Personenkreis laut Studie bis 2035 um 4,5 Prozent. Berücksichtigt sind bei der künftigen Entwicklung des Arbeitskräfteangebots auch Pendlerbewegungen.

Größter Mangel bei den Reinigungskräften

Wobei im Kreis Miesbach schon jetzt eine Unterdeckung von 6,2 Prozent (Vorjahr: 4,9 Prozent) über alle Branchen hinweg konstatiert wird. Momentan ist sie in den größten der 35 sogenannte Berufshauptgruppen im Bereich Lebensmittelherstellung und -verarbeitung am höchsten: 7,3 Prozent, gleichbedeutend mit 150 fehlenden Arbeitskräften. Während es hier bis 2035 sogar etwas besser wird, sieht es in anderen Berufsgruppen regelrecht drastisch aus. Am schlimmsten bei den Reinigungskräften. 1500 werden laut Studie gebraucht, nur 1050 stehen zur Verfügung (minus 28,6 Prozent). Wenig überraschend, weil ein überregionales Problem, auch der Mangel bei Erziehern (-18,1%, 450 Personen) und bei Kraftfahrern (-17,4%/300).

Nachbar-Landkreis noch härter betroffen

Mit diesen Problemen befindet sich der Kreis Miesbach in bester Gesellschaft. Die Nachbarn Bad Tölz-Wolfratshausen wird es laut Prognose noch härter treffen. Für diesen Landkreis sieht die Studie ein Arbeitskräfte-Saldo von 10,8 Prozent im Jahr 2035 kommen. Für Rosenheim gilt der gleiche Wert wie für Miesbach, also minus 7,9 Prozent. Geringere Werte gelten für München (-0,6%) sowie Dachau und Fürstenfeldbruck (je -3,3%), die ja anders strukturiert sind als das Oberland.

Teils erhebliche Unterdeckung: Die Tabelle listet auf, wie viele Menschen vergangenes Jahr in den Berufsgruppen tätig waren (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte), wie viele im Jahr 2035 vermutlich gebraucht werden und das jeweilige Saldo. © mzv

Bedeutende Wirtschaftszweige Tourismus und Gesundheit erheblich betroffen

Im Kreis Miesbach sind aktuell rund 3500 Frauen und Männer im Bereich Tourismus und Gastronomie angestellt. Ein bedeutender Wirtschaftszweig. Anteilsmäßig sind nur im Kreis Garmisch-Partenkirchen und Ostallgäu mehr Menschen in diesem Berufshauptfeld tätig. Die Studie sieht einen stark steigenden Bedarf. Ähnliches bei den medizinischen Gesundheitsberufen. Diese spielen im Kreis Miesbach eine größere Rolle als in anderen Landkreisen. Und auch hier wird für 2035 eine deutliche Unterdeckung vorhergesagt.

Im Fazit des vbw heißt es: „Insgesamt zeigen die Ergebnisse deutlich auf, dass Handlungsdruck bereits heute besteht. Für die Sicherung und Gewinnung von Arbeits- und Fachkräften in Bayern sind entsprechend verschiedene Anstrengungen und Maßnahmen erforderlich.“ Das ist im Übrigen auch im Kreis Miesbach angekommen. Wie berichtet, steht das Thema Fachkräftemangel auf der Agenda der Regionalentwicklung Oberland, für den Herbst hat deren Vorsitzender Alexander Schmid die Vorstellung einer Strategie im Kreistag angekündigt. Die vbw-Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer solchen.