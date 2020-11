Protestbrief gegen neuen Jagdberater im Landkreis Miesbach

Kaum steht Wolfgang Kuhn als neuer Jagdberater des Landkreises fest, befindet er sich schon im Fadenkreuz. Michael Lechner, Chef der Waldbesitzervereinigung, wirft dem Förster aus Bad Wiessee ein veraltetes Jagdverständnis vor und fordert vom Landrat ein Umdenken bei dieser Personalie. Doch der hält an Kuhn fest.

Landkreis – Willkommensgrüße zum Amtsantritt sehen normalerweise anders aus: Noch vor der offiziellen Bekanntgabe der Personalie, dass Wolfgang Kuhn (67) aus Bad Wiessee ab 1. November neuer Jagdberater des Landkreises ist, hat Michael Lechner, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen (WBV), bereits einen offenen Brief an Landrat Olaf von Löwis verfasst. Darin bittet er diesen „sehr eindringlich, die Entscheidung nochmals zu überdenken“.

Sein Schreiben, so Lechner weiter, „wird uneingeschränkt unterstützt von den Jagdbeiräten Werner Winkler, Hans Hacklinger, Josef Haltmaier, Robert Wiechmann, Georg Schmotz-Schöpfer, Alfons Rauch und Franz Lechner“. Also fast dem gesamten Jagdbeirat – mit Ausnahme der Vertreter der Jäger, Martin Weinzierl und Wolfgang Mayr.

Umbau zum klimatoleranten Wald

Lechner wirft Kuhn offen vor, dass sich unter diesem als Leiter des Hochwild-Hegerings Miesbach die Verhältnisse „nachweislich und erwartbar verschlechtert“ hätten. So sei der Wald bei der Beschau 2018 in Sachen Verbissschäden vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten von „günstig“ auf „zu hoch“ runtergestuft worden, erklärt der WBV-Vorsitzende aus Miesbach auf Nachfrage unserer Zeitung. Vor allem die Tanne, die im Zuge des Umbaus hin zu „klimatoleranteren Wäldern“ verstärkt angesiedelt werden soll und laut Lechner „unser Hoffnungsbaum“ ist, habe besonders unter dem Zuviel an Wild zu leiden.

Kritik an der Jagdbehörde

Auch lasse die Auffassung des Landratsamts bei der Vorgabe „Wald vor Wild“ zu wünschen übrig, ergänzt Lechner: „Wir brauchen endlich auch wieder eine Jagdbehörde, die die Willigen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten unterstützt und nicht noch mit unsinnigen Vorgaben und unnötigen Beschränkungen behindert.“

Lesen Sie auch den Kommentar zu diesem Thema: „Das Wild als Schädling“

Konkret gehe es darum, die „Wildbestände anzupassen“ statt den abschussorientierten Jägern mit Richtlinien das Leben schwer zu machen. So habe er kein Verständnis dafür, wenn Anträge auf Schießzeitverlängerungen in den Januar abgelehnt werden, obwohl der Schnee auch später falle. Lechner: „Woanders unterstützt man das.“

Lesen Sie auch das Interview mit Jagdberater Kuhn: „Ich mache keine Jagdpolitik“

Auch das Prüfen, ob geschossenes Wild wirklich den Altersvorgaben aus den zum Schutz des Waldes aufgestellten Abschussplänen entspreche, sei hinderlich. Die Insider sprechen hier vom „Zahl vor Wahl“ als Motto. „Es kann schon passieren, dass etwas Verkehrtes geschossen wird“, räumt Lechner ein, „aber das liegt an der Schwierigkeit der Aufgabe. Jedes Stück Wild vor dem Schuss zehnmal anschauen – das geht nicht mehr.“ Und man könne auch nicht jedes schwache Reh mit teuren Fütterungen durch den Winter bringen.

„Der Wald zeigt am Ende, ob die Jagd stimmt“

Generell seien solche Abschusspläne ein „Zahlenspiel“. Für gute Jäger im Sinne des Forstes gebe es andere Kriterien: „Der Wald zeigt am Ende, ob die Jagd stimmt.“ Und da sehe es aktuell nicht gut aus. „Die Holzeinschläge werden immer schlechter“, sagt Lechner, und Schutzzäune im Wald könne sich keiner leisten. Dabei sei die Aufgabe, die zu erledigen sei, groß: „Wir haben eine verdammte Pflicht zum Umbau der Wälder. Und die Jagd hat da eine dienende Funktion.“ Der Wald habe gesetzlichen Vorrang vor dem Wild, „aber das ist hier nur sehr bescheiden erkennbar“.

Für Landrat Olaf von Löwis ist Lechners Brief trotz der Unterstützung aus dem Jagdbeirat kein Grund, Kuhn das Vertrauen zu entziehen: „Die Kritik wurde trotz meiner Nachfrage nicht mit Fakten belegt.“ Daher gebe es keinen Grund, ihn infrage zu stellen.

Landrat überzeugt: Kuhn kann Wald und Wild zusammenbringen

Kuhn sei von der Jagdbehörde vorgeschlagen worden. Nachdem dies dem Jagdbeirat mitgeteilt worden war, habe es Widerstand gegeben. Deshalb habe Löwis sich aus dem eigenen Haus zwei weitere Kandidaten nennen lassen. Hinzu kam ein Kandidat von Lechner. „Mit diesen Personen habe ich dann Einzelinterviews durchgeführt“, berichtet der Landrat. Das Ergebnis: „Wolfgang Kuhn bringt meines Erachtens alles mit, um Wald und Wild zusammenbringen zu können.“ Zudem gebe es auch positive Resonanz seitens einiger Waldbesitzer.

„Faire Chance für den Jagdberater“

Löwis betont, dass er eine objektive Sichtweise angemahnt habe. Die Situation des Mischwalds und besonders die Tanne seien bei der jagdlichen Situation zu berücksichtigen. „Ein stabiler Mischwald ist unser Ziel, aber dazu brauchen wir die Jäger. Die müssen wir ebenfalls ins Boot holen.“ Denn unter dem Strich machten diese „einen super Job“.

Für Löwis ist es eine reizvolle Herausforderung, einen gemeinsamen Weg zu finden und einzuschlagen. Kuhn sei dafür der richtige Mann. „Zumindest sollte man dem neuen Jagdberater eine faire Chance geben.“

ddy