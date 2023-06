Protesttag im Landkreis Miesbach: Diese Apotheken haben heute Notdienst

Von: Dieter Dorby

Apotheker Fritz Grasberger hat Infozettel an der Alten Stadtapotheke in Miesbach aufgehängt. © Thomas Plettenberg

Heute ist es so weit: Wegen des bundesweiten Protesttages bleiben auch im Landkreis Miesbach die meisten Apotheken geschlossen.

Landkreis - Apotheker Fritz Grasberger, Vorstandsmitglied im Bayerischen Apothekerverband und Inhaber der Alten Stadtapotheke in Miesbach, hat gestern bereits fleißig Infozettel in und an seinem Betrieb aufgehängt. Grund für den heutigen, kollektiven Schließtag ist die aktuelle Gesundheitspolitik der Bundesregierung.

Notdienst-Apotheken in Schaftlach, Rottach-Egern und Holzkirchen

Die Arzneimittelversorgung bleibt zwar trotz der Schließungen aufrechterhalten, allerdings nur über die Notdienstapotheken. Im Dienst sind heute die Arnica-Apotheke in Waakirchen-Schaftlach (Alex-Gugler-Straße 9), die Kristall-Apotheke in Rottach-Egern (Nördliche Hauptstraße 2) sowie die Seemüller-Apotheke im HEP-Einkaufszentrum in Holzkirchen. ddy

