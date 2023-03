Prüfung abgeschlossen: Der Haindlkeller darf wieder öffnen

Von: Dieter Dorby

Bald herrscht wieder Betrieb im Gewölbe des Haindlkellers, wo das Kulturhaus zur goldenen Parkbank seinen Sitz hat. © Thomas Plettenberg

Nun herrscht Klarheit beim Jugendtreff im Haindlkeller: Wie eine Prüfung durch das Landratsamt ergeben hat, sind die Räume ordnungsgemäß beantragt und genehmigt. Die Nutzung ist damit wieder möglich. Doch vorab gibt es noch Gesprächsbedarf zwischen dem Betreiberverein und der Stadt.

Miesbach – Beim Verein Eigeninitiativ ist die Freude groß: Das Kulturhaus zur goldenen Parkbank am Haindlberg in Miesbach, das über mehrere Monate seine Aktivitäten ruhen ließ (wir berichteten), darf seinen wieder Betrieb aufnehmen. Dies erklärt die Pressestelle des Landratsamts auf Anfrage unserer Zeitung.

Ärger mit der Nachbarschaft hatte die Frage aufgeworfen, ob Musik-Events bis 4 Uhr morgens sowie Alkoholausschank noch von der genehmigten Nutzung gedeckt sind oder ob eine Nutzungsänderung beantragt werden muss. Dies hat die Stadt Miesbach, der der Haindlkeller gehört, als Prüfauftrag an das Landratsamt weitergegeben. Nun liegt das Ergebnis vor: Die genehmigte Nutzung als Mehrzweckraum, wie 2011 beantragt und genehmigt, genügt den Anforderungen. Auch die Konzession sei vorhanden.

Verein Eigeninitiativ freut sich

Entsprechend groß ist die Freude bei Sebastian Schmidl: „Das ist eine super Nachricht für uns – eine positive Überraschung, mit der wir nicht gerechnet hätten.“ Damit könne man jetzt wieder in Betrieb gehen und neuen Jugendlichen zeigen, „was wir hier in Miesbach haben“, so Schmidl.

Vorab gibt es noch Gespräche mit der Stadt

Bei der Stadt ist das Ergebnis vom Landratsamt auch erst gestern eingegangen, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet: „Die baurechtliche Nutzung als Gaststätte wurde ordentlich beantragt und genehmigt, die Konzession liegt vor. Damit kann der Verein Eigeninitiativ wieder loslegen.“ Vorab sollen aber noch Gespräche stattfinden, wie genau der Betrieb ablaufen soll - auch mit Blick auf eine bessere Situation für die geplagten Nachbarn. „Die Stadt will sich einschalten, damit alles in einem bestimmten Rahmen läuft“, sagt Braunmiller mit Blick auf die Anwohner. Wie berichtet, war 2022 bei einem Runden Tisch zusammen mit Betreibern und Nachbarn unter anderem die Rede davon, dass bei Großveranstaltungen ein professioneller Sicherheitsdienst eingeschaltet werden soll. Doch auch hier zeichnet sich eine Lösung ab.

Erfolgreiche Spendenaktion

Denn ein Mitglied des Vereins Eigeninitiativ hatte – im wahrsten Sinn des Wortes – die Eigeninitiative ergriffen und auf der Plattform www.gofundme.com eine Spendenaktion für das Kulturhaus zur goldenen Parkbank gestartet. Ziel sind 3000 Euro – 2000 Euro, um seit der Corona-Zeit aufgelaufene Schulden auszugleichen und 1000 Euro, um einen Puffer für die Zukunft zu haben. Die Unterstützungsbereitschaft ist groß: Bis gestern Abend kamen bereits 2335 Euro von 73 Spendern zusammen. Geld, das laut Schmidl helfen könnte, die Security beim nächsten Groß-Event finanziell zu stemmen.

Unklar ist noch die Nutzung eines Lagerraums als Café. Hier hatte der Verein laut Schmidl schon vor drei Jahren eine Nutzungsänderung beantragt, doch beim Landratsamt gibt es dazu keinen Vorgang. Eventuell ein Problem dabei: Bislang wechselte der Eigeninitiativ-Vorstand laut Satzung jährlich – Kontinuität war damit kaum möglich. Das bestätigt auch Schmidl: „Deshalb wollen wir jetzt längere Phasen ermöglichen.“

