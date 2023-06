Im Test-Stress: Prüfungswoche an Mittel- und Realschulen gestartet – Insgesamt treten 677 Schüler an

Von: Dieter Dorby

Teilen

Volle Konzentration und alles abrufen: Wie hier in der Mittelschule Rottach-Egern machte am Montag das Fach Deutsch den Auftakt. Am Dienstag geht es mit Englisch weiter, am Mittwoch folgt Mathe. © Stefan Schweihofer

Auf die Schüler der Abschlussklassen an den Mittel- und Realschulen wartet nun die heißeste Phase des Schuljahres. Seit gestern laufen die schriftlichen Prüfungen an den Mittelschulen. Heute steigen die Realschulen mit der Spanisch-/Tschechisch-Prüfung ein. Das Standardprogramm ist ab Mittwoch dran.

Landkreis – Die Durchlässigkeit des bayerischen Schulsystems zeigt sich gut bei den Mittelschulen. Seit gestern laufen die Prüfungen für die M10- und Vorbereitungsklassen, die den mittleren Schulabschluss anstreben, der laut Schulamtsleiter Jürgen Heiß ähnlich der Mittleren Reife ist. Hängt man noch ein Jahr dran, ist nach elf Jahren die Mittlere Reife zu schaffen. Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird dies an der Realschule Holzkirchen erneut angeboten. Nächste Woche folgen allgemein die Prüfungen zum Quali, dem qualifizierenden Abschluss.

123 Schüler treten in der ersten Woche an (16 davon sind Vorbereitungsschüler), 212 folgen in der zweiten. Insgesamt sind es 335 junge Menschen, die ihren Abschluss machen wollen. Dabei bietet nicht jede Mittelschule alles an – dies ist nur bei Miesbach, Holzkirchen und Rottach-Egern der Fall. Fischbachau ist mit M10-/Vorbereitungszug dabei, während Hausham und Schliersee beim Quali hinzukommen.

Vielseitiges Programm

Begonnen hat die Prüfungsphase bereits nach den Osterferien mit den praktischen Prüfungen, bei denen die Schulen ihre eigenen Zeitpläne aufstellen können, ergänzt Heiß. Anders beim schriftlichen Teil, der gestern mit Deutsch startete. Am Dienstag folgt Englisch (oder Muttersprache), am Mittwoch Mathematik, bevor die mündlichen Prüfungen anstehen. Beim Quali steht an diesem Freitag für einen Teil die Muttersprache auf dem Programm, ehe es nächste Woche mit Englisch (Montag), Deutsch (Dienstag) und Mathe (Freitag) weitergeht. Am Mittwoch/Donnerstag werden je nach Belegung Geschichte, Politik, Geografie sowie Natur und Technik abgefragt.

Ein recht vielseitiges Programm, das Heiß aber richtig gut findet: „Ich bin glücklich, dass wir in Bayern ein sehr durchlässiges Schulsystem haben. Es ist gut, dass das letzte Wort noch nicht in der vierten Klasse gesprochen wird.“ Über die Mittelschule sei sogar der Weg bis zur Uni möglich.

Zwei Wochen Programm

An den Realschulen wird es bayernweit ab ab Dienstag ernst, wenn es mit Spanisch und Tschechisch losgeht – aber nicht im Landkreis. Hier starten die schriftlichen Tests am Mittwoch mit Deutsch, gefolgt von Französisch (22. Juni), Englisch (23.), Mathematik I/II (26.), Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen (27.), Physik (28.), Kunst, Ernährung und Gesundheit, Sozialwesen, Musik und Sport (alle am 29.) sowie Werken (30.). Dabei müssen alle in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik antreten. Das vierte Fach ist entsprechend dem Schwerpunkt der gewählten Ausbildungsrichtung.

Die meisten Prüflinge verzeichnet in diesem Jahr die Realschule Oberland in Holzkirchen mit 124, gefolgt von der Gunetzrhainer-Realschule in Miesbach mit 123. Die Realschule Tegernseer Tal in Gmund kommt heuer nur auf 95 Absolventen – ein Ausreißer, wie Schulleiter Tobias Schreiner mitteilt: „2022 waren es 130, und im kommenden Jahr werden es voraussichtlich 116 sein.“

ddy