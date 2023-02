„Nationalistische Kleptokratie“: Experte sagt Untergang des Systems Putin voraus, falls Westen weiter liefert

Von: Sebastian Grauvogl

Schwer geschockt vom russischen Angriff auf die Ukraine war der Miesbacher Ludwig Mailinger (71) vor einem Jahr. Jetzt gibt der Experte einen Ausblick auf den weiteren Kriegsverlauf.

Miesbach – Schwer geschockt vom russischen Angriff auf die Ukraine war der Miesbacher Ludwig Mailinger (71), als ihn unsere Zeitung wenige Tage nach Kriegsbeginn um eine Einschätzung der Lage bat. Zum Jahrestag des traurigen Ereignisses analysiert der ehemalige Leiter der Verbindungsstellen der Hanns-Seidel-Stiftung mit jahrelangen direkten Einblicken in die Weltpolitik und auch in den Kreml nun den weiteren Kriegsverlauf. Er entwirft Szenarien, wann und wie der Krieg enden könnte – und gibt einen Ausblick, wie die Welt danach aussehen wird.

Interview zum Ukraine-Krieg: „Der Westen wird nicht einknicken“

Herr Mailinger, vor einem Jahr hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Wann wird er enden?

Ludwig Mailinger: Das hängt vor allem davon ab, wie zuverlässig der Westen die Ukraine mit Waffen und Munition versorgt. Ohne diese Unterstützung ist das Land binnen kurzer Zeit von den russischen Truppen eingenommen. Der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Kiew hat aber eine klare Botschaft ausgesandt: Der Westen wird nicht einknicken! Nur so lässt sich verhindern, dass Putins Drohungen ihre Wirkung entfalten. Jetzt Friedensverhandlungen und einen Lieferstopp für westliche Waffen zu fordern, ist deshalb absurd und naiv.

Der Krieg ist also erst vorbei, wenn eine der beiden Seiten die andere militärisch besiegt?

Ludwig Mailinger: Wenn die Ukraine einen Großteil ihres Territoriums zurückerobert hat, dürfte das in Russland als schwere Niederlage Putins gesehen werden. Die Funktionseliten und Oligarchen fürchten dann, Geld und Einfluss zu verlieren. Da auch das einfache Volk unter den steigenden Zahlen von gefallenen und verwundeten Soldaten leidet, könnte eine Situation entstehen, die Lenin einst so beschrieben hat: „Die oben wollen nicht mehr, die unten können nicht mehr.“ Der Sündenbock ist dann schnell gefunden, nämlich Putin. Ich vermute, dass diese Entwicklung in spätestens ein bis zwei Jahren erreicht sein wird. Nach der Ablösung Putins wäre dann der Zeitpunkt für Verhandlungen mit einer neuen russischen Regierung gekommen.

Kenner der Weltpolitik: Ludwig Mailinger aus Miesbach mit der Seite 3 der Merkur-Ausgabe vom Montag, 28. Februar 2022, wenige Tage nach Kriegsbeginn. © TP

Ukraine-Krieg: Russland von Sanktionen geschwächt

Aber was, wenn er sich weiter im Amt hält?

Ludwig Mailinger: Dann läuft es auf einen Abnutzungskrieg hinaus. Letztlich wird dann entscheidend sein, wer die stärkere Wirtschaftskraft hat und damit in der Lage ist, beständig Nachschub an Waffen und Material zur Verfügung zu stellen. Und da hat das von Sanktionen geschwächte Russland gegen das vereinigte Wirtschaftspotenzial der EU und den USA keine Chance.

Die immer wieder angekündigte Großoffensive wird also verpuffen?

Ludwig Mailinger: Wenn der Nachschub aus dem Westen nicht abreißt, ja. Das ist für mich – neben dem Einmarsch an sich – die größte Überraschung in diesem Krieg. Vor einem Jahr habe ich wie viele andere Experten damit gerechnet, dass die russische Armee die Ukraine überrennen wird. Aber nur wenige Tage später konnte man erkennen, dass die russischen Waffen in schlechtem Zustand waren, die Truppe miserabel geführt wurde und die Kampfmoral am Boden lag. Und wissen Sie was? Nicht mal Putin selbst war das klar.

Der Oberbefehlshaber einer Großmacht weiß nichts vom wahren Zustand seines Militärs?

Ludwig Mailinger: Ja. Putin ist letztlich Opfer des eigenen Systems geworden. Russland ist im Grunde genommen eine nationalistische Kleptokratie. Ein Großteil der vom Staat bereitgestellten Militärausgaben fließt nicht in die Ausrüstung der Soldaten, sondern in die Taschen von Generälen und anderen, die etwas zu sagen haben. Nach oben meldet man aber nur das, was der Chef hören will. Die Wahrheit ist erst bei der Invasion zu Tage getreten. Auch die russischen Soldaten waren völlig überrascht vom heftigen Widerstand, der ihnen in der Ukraine entgegenschlug.

Warum?

Ludwig Mailinger: Weil ihnen immer gesagt wurde, dass der Einmarsch ohne großen Widerstand stattfinden wird, so wie 2014 auf der Krim. Die russische Führung ist davon ausgegangen, dass man in Kiew mit Blumen begrüßt wird, dort eine Marionettenregierung einsetzen kann und so die Spezialoperation ohne größere Verluste beendet ist. Das böse Erwachen war dann umso schlimmer und folgenreicher – und da spreche ich nicht nur von den Verlusten.

Sondern?

Ludwig Mailinger: Die russischen Soldaten hatten wenig Kampfeswille. Sie wollten nie ihre slawischen Brüder töten und dabei selbst ihr Leben riskieren. Deshalb versuchen bis heute die meisten von ihnen, sich irgendwie durchzumogeln und mit heiler Haut nach Hause zu kommen. Erst recht diejenige, die nach der Teilmobilmachung an die Front geschickt wurden.

Was Putin kaum so hinnehmen wird.

Jahrestag vom Ukraine-Krieg: Putin versucht Gegner mit Massen an Truppen zu schlagen

Ludwig Mailinger: Deshalb hat er den Druck verschärft. Bei Befehlsverweigerung droht langjährige Lagerhaft. Militärisch handelt Putin nach der Methode des Zweiten Weltkriegs. Er versucht, den Gegner mit der Masse an Truppen und Material zu schlagen. Aber die mit modernen westlichen Präzisionswaffen ausgerüsteten Ukrainer können diesen Angriffen standhalten und fügen den Russen hohe Verluste zu. Russland schießt viel, aber ungenau – die Ukraine wenig, aber treffsicher.

Nachschub gibt es in Russland aber noch genug?

Ludwig Mailinger: An Rohstoffen für Standard-Technik mangelt es nicht. Aber um es mit den westlichen Waffensystemen aufnehmen zu können, bräuchte Russland Hochleistungs-Mikrochips. Die bekommt es allenfalls auf dem grauen Markt, zu horrenden Preisen und nicht garantierter Qualität.

Also geht der Blick Richtung China?

Ludwig Mailinger: Darauf sollte Putin nicht setzen. China wird Russland keine Waffen liefern, weil es die Sanktionen der USA fürchtet. Als Handelsmacht, die ohnehin durch den langen Corona-Lockdown geschwächt ist, wird es alles tun, um sich die westlichen Exportmärkte für seine Produkte zu erhalten. Rohstoffe allerdings kauft China in Russland reichlich ein – weil sie dort billiger sind als auf dem Weltmarkt.

Ukraine-Krieg: „Putin wird sie zur Abschreckung nutzen“

Gilt der schlechte Zustand des Militärs eigentlich auch für die atomaren Streitkräfte?

Ludwig Mailinger: Nein, die sind gut gewartet und einsatzbereit. Aber Putin wird sie nur zur Abschreckung nutzen. Und auch sonst ist er zurückhaltender geworden. Ihm ist bewusst, dass aktuell zwei Drittel seiner Landstreitkräfte in der Ukraine gebunden sind.

Ist vor diesem Hintergrund die Unterstützung der Ukraine durch den Westen – vor allem Deutschland – konsequent genug?

Ludwig Mailinger: Grundsätzlich ja. In einer solchen Lage ist es immer besser, in enger Abstimmung mit den Verbündeten, einschließlich der USA, zu handeln. Es geht dabei nicht nur um Panzer und Munition, sondern auch um eine Vielzahl anderer Ausrüstungsgegenstände. Da hat Deutschland bereits sehr viel geliefert. Jetzt kommt es darauf an, die Rüstungsproduktion schnell und massiv hochzufahren.

Was ist mit Kampfflugzeugen?

Ludwig Mailinger: Es liegt in der Logik dieses Kriegs, dass auch die früher oder später geliefert werden müssen. Nur wenn es der Ukraine gelingt, der russischen Luftwaffe die Luftherrschaft zu verweigern, hat sie eine Chance, am Boden erfolgreich zu kämpfen – und so den Krieg bald zu beenden.

Wie geht es eigentlich danach weiter?

Ludwig Mailinger: Nach Kriegsende wird die Ukraine – unterstützt vom Westen – sofort mit dem Wiederaufbau beginnen. Das Potenzial im Land ist dank des Rohstoffreichtums und der ertragreichen Landwirtschaft riesig. Außerdem gibt es viele gut ausgebildete Arbeitskräfte. Die realistische Aussicht auf einen EU-Beitritt ist eine zusätzliche Motivation, marktwirtschaftliche Strukturen zu schaffen und zu stärken. Und mit Selenskyj hat die Ukraine einen Präsidenten, der schon jetzt zum Nationalheld geworden ist.

Ukraine-News: „Westen wird aus diesem Krieg seine Lehren ziehen“

Was passiert mit Russland?

Ludwig Mailinger: Das hängt vom Nachfolger Putins ab. Ich gehe aber davon aus, dass wir auch hier eine langsame aber stetige Demokratisierung erleben werden und dass sich die Wirtschaft erholen wird.

Und im Westen alles zurück auf Anfang?

Ludwig Mailinger: Nein. Auch der Westen wird aus diesem Krieg seine Lehren ziehen. Zu einer Abrüstung, wie sie nach dem Ende des Kalten Krieges betrieben wurde, wird es nicht mehr kommen. Heute weiß man, dass man in dieser Welt immer für den Verteidigungsfall vorbereitet sein muss. Alles andere war und ist grenzenlos naiv.

sg

