Quote höher als vor drei Jahren

Symbolbild: Bundesagentur für Arbeit vermeldet die Zahlen für das Jahr 2022 © Rolf Poss/IMAGO

ARBEITSMARKT Beschäftigung nähert sich Vor-Corona-Niveau – Zahl der gemeldeten Stellenangebote historisch

Landkreis – Die Situation auf dem Arbeitsmarkt bleibt weiterhin stabil und nähert sich dem Niveau vor der Coronapandemie an - mit einer Ausnahme. Für den Monat Dezember meldet die Agentur für Arbeit eine Erwerbslosenquote von 2,5 Prozent, 0,1 Punkte mehr als im Vormonat. Die Quote ist gegenüber dem Dezember 2019, dem Jahr vor dem Ausbruch der Pandemie, um 0,2 Punkte höher. Das gleiche Bild stellt sich bei den absoluten Zahlen dar. 1387 Frauen und Männer waren zuletzt arbeitslos gemeldet, vor drei Jahren waren es 1279 gewesen.

„Die Zunahme war im Dezember seit Beginn der entsprechenden Auswertungen noch nie so gering“, wie Michael Vontra, Geschäftsführer des operativen Bereichs bei der Agentur, sagt: „Diese verhältnismäßig geringe Arbeitslosigkeit ist umso beachtlicher, da die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten so hoch war wie noch nie“. Zudem erreichte die Zahl der gemeldeten Stellen ein Rekordhoch. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur, also zudem auch den Landkreisen Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie der Stadt Rosenheim, waren im Dezember knapp 5600 Stellen unbesetzt. Die Arbeitnehmer profitieren dabei von der akuten Not der Betriebe.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim, Michael Schankweiler, blickt auf das Jahr 2022 zurück und sagt: „Wir freuen uns, dass sich der Arbeitsmarkt auch in diesem Jahr in vielen Bereichen positiv entwickelt hat.“ Auch er verweist auf die Fortsetzung des Aufholprozesses nach der Coronapandemie. „Der Wert lag damit nur unwesentlich über dem Niveau des Jahres vor der Coronapandemie.“ Als weitere positive Entwicklung gilt die hohe Personalnachfrage der Firmen: Die Betriebe haben dem Arbeitergeberservice im abgelaufenen Jahr 12600 Stellenangebote gemeldet: „Der durchschnittliche Stellenbestand war mit 5860 (pro Monat) deutlich höher als in den vergangen beiden Jahren“, sagt Schankweiler. Von den arbeitslosen Männern und Frauen im Landkreis werden 824 bei der Agentur für Arbeit in Holzkirchen gemeldet, 72 mehr als im Vormonat. Die Zahl der Arbeitslosen Ausländer stieg im Vergleich zum Vorjahr um 62,5 Prozent auf 533. Grund hierfür sind die steigenden Flüchtlingszahlen aufgrund des Krieges in der Ukraine. „Wir freuen uns, dass einige der Personen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, bereits eine Arbeit gefunden haben. Zu den anderen Betreffenden stehen wir in engem Kontakt, um sie bei der Arbeitsaufnahme zu unterstützen“, so Vontra. Für die Betreuung der Arbeitslosengeld II-Empfänger ist der Landkreis als optierende Kommune zuständig. Beim Jobcenter sind 563 Personen arbeitslos gemeldet, 50 weniger als im November. Insgesamt betreut das Jobcenter 1154 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im gesamten Agenturbezirk ist in den vergangenen Wochen nur leicht um 70 auf 7.770 gestiegen. JOSHUA EIBL