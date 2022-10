Quote steigt wohl wegen erst jetzt registrierter Ukrainer deutlich

Trendausreißer: Im Landkreis Miesbach stieg die Arbeitslosenquote. © IMAGO/Christoph Hardt

Ungewohnt gegen den regionalen Trend hat sich die Arbeitslosigkeit im Kreis Miesbach im Berichtsmonat September entwickelt: Während sie andernorts stabil blieb oder gar sank, stieg die Quote im Landkreis um 0,4 Punkte auf 2,5 Prozent.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit liegt dies wohl an geflüchteten Ukrainern, die seit 1. Juni Grundsicherung bekommen (können). Der Anstieg der Arbeitslosigkeit lässt sich jedenfalls vollständig mit Personen erklären, die vom Landkreis als optierender Kommune betreut werden.

„Hier kann es bei der Erfassung der Daten zu zeitlichen Verzögerungen kommen“, teilt die Agentur in ihrem Arbeitsmarktbericht mit. 231 mehr Erwerbslose als im Vormonat sind beim Jobcenter gemeldet, 669 waren es zum Stichtag. Gestützt wird die Annahme durch die Zahl der arbeitslos gemeldeten Ausländer. Diese nahm im September um 242 auf 534 zu.

Zusammen mit denen von der Agentur selbst betreuten Menschen (28 weniger als im Vormonat) waren im September 1376 Personen im Kreis Miesbach arbeitslos gemeldet. Die Quote hat sich der des Gesamtbezirks (2,7) angenähert. Am geringsten ist sie in Bad Tölz-Wolfratshausen (2,1), am höchsten in der Stadt Rosenheim (4,4). Aber: Erstmals in diesem Jahr ist die Quote im Gesamtbezirk, zu dem auch der Kreis Rosenheim (2,6) gehört, höher als im Vorjahresmonat (plus 0,2).

Gegenüber dem August ist sie unverändert. Dennoch ist Michael Schankweiter, Vorsitzender der Agentur-Geschäftsführung, guter Dinge: „Der Arbeitsmarkt in unserer Region sendet trotz der steigenden Energiepreise und der wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten positive Signale. Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass sich im September mit 930 mehr Menschen in Arbeit abgemeldet haben (plus 210) als im Vormonat.“ Auch seien mit rund 6200 offenen Stellen – davon 1121 im Landkreis – so viele Angebote gemeldet wie noch nie seit Beginn der entsprechenden Auswertung.

dak