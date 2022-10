Radlständer verzweifelt gesucht: Stadt Miesbach bemüht sich um Lösungen mit der Deutschen Bahn

Von: Dieter Dorby

Willkommen in Miesbach: Der Bahnhof empfängt seine Gäste mit einem Hauch von Elend – ein Zustand, den viele Stadtratsmitglieder beklagen. © Thomas Plettenberg

Die fehlenden Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Bahnhof sind ein Dauerthema in Miesbach. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Anläufe unternommen und Rückschläge eingesteckt. Und in regelmäßigen Abständen flammt trotziger Widerstand auf: Es muss doch eine Lösung geben.

Nun ist es Markus Seemüller (FWG), der den nächsten Anlauf mit einem Antrag startet: Die Stadt soll erneut alle ihre eigenen Grundstücke in Bahnhofsnähe überprüfen. Und sollte dies keine Lösung bringen, soll die Stadt an Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) herantreten mit der Bitte, „die Gespräche mit infrage kommenden Grundstückseigentümern zu suchen und den Prozess zu unterstützen“. Ansprechpartner seien aus seiner Sicht die Deutsche Bahn (DB), das Oberlandcenter, die Kreissparkasse (KSK) sowie der private Eigentümer des Bahnhofs, dessen Areal sich von der Bahnschranke bis zum KSK-Komplex erstreckt.

Ein Vorstoß, den Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) am Donnerstagabend im Stadtrat „zu diesem Zeitpunkt“ als nicht zielführend einstufte: „Wir sind in einem intensiven Prozess mit der Bahn.“ Daher sei es nicht angebracht, jetzt einen Dritten hinzuzuziehen. Dies habe er auch schon Seemüllers Fraktionskollegen Michael Lechner erklärt – gerade mal drei Tage, bevor Seemüllers Antrag im Rathaus einging.

Um eine Lösung zu finden, muss sich die Stadt mit den betreffenden Grundstückseigentümern einigen. Das sind neben dem Bahnhofseigentümer, der seit Jahren mit seinen Umbauplänen feststeckt, die Bahn und das Oberlandcenter – die Stadt selbst hat dort keine Flächen.

Wer ist zuständig?

Das Dilemma beginnt schon bei den Zuständigkeiten innerhalb der Bahn: Die DB Netz ist für den Bahnbetrieb zuständig, entscheidet über Gleisanlagen, Technik und Bahnsteige, kümmert sich aber nicht um Radständer. Die sind eher bei der DB Station & Service verortet, die aber die Zustimmung der DB Netz braucht. Dritter im Bunde ist die Bike-&-Ride-Offensive, die zwar jede Menge Radständer an Bahnhöfen schaffen soll, aber in Berlin sitzt und vor Ort wenig Einblick hat. Und dazu ebenfalls den Dialog mit der DB Netz führen muss.

Keine einfachen Lösungen

Wie Bauamtsleiter Lutz Breitwieser ausführte, habe man drei Ansatzpunkte. Bereits 2019 sei seitens der Bike-&-Ride-Offensive vorgeschlagen worden, die 23 Meter lange Treppe, die den Bahnsteig 1 und das Bahnhofsgebäude verbindet, zur Hälfte für Radlstellplätze zu nutzen. Ein Aufwand mit Tiefbau, Sicherungsgeländer und Stützmauer, den man damals gescheut habe, zumal vergleichsweise wenig Stellplätze entstanden wären.

Viele Vorschriften seitens der Deutschen Bahn

Zudem gibt es strikte Vorschriften für die Bahnsteige. So müssten dort Fahrräder mit Zaun und Mindestabstand zur Bahnsteigkante gesichert werden. Dies erschwert die Nutzung zweier Flächen. Die eine wäre der alte Bahnsteig im Süden am ehemaligen Postgebäude. Hier würde sich der geringe Platz durch den Sicherheitsabstand noch mal reduzieren. Die andere Option ist im Norden beim Oberlandcenter. Hier könnte man laut Breitwieser die Böschung abtragen oder aufschütten und so Platz schaffen. Aber auch hierfür brauche es die Zustimmung von Bahn und Oberlandcenter. Und die Kosten sind auch noch zu klären. Aber: „Hier wäre etwas möglich. Das wird jetzt geprüft.“

Angst vor Radunfällen

Das von Lechner wiederholt ins Spiel gebrachte Parkdeck des Einkaufszentrums, das teils ungenutzt sei, lehnt die Hausverwaltung ab, erklärte Breitwieser. Man fürchte Radunfälle auf der Zufahrtsrampe.

Zur Abstimmung standen neben Seemüllers Vorschlag ein weiterer der Verwaltung, in dem der eingeschlagene Weg des Rathauses unterstützt wird nebst dem Appell an die Bahn, auch im Interesse ihrer Kunden zu einer Lösung beizutragen, sowie eine Mischform aus beiden. Seemüllers Ansatz wurde mit 15:6 Stimmen abgelehnt, der der Verwaltung bei zwei Gegenstimmen angenommen.

