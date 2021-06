Radwan verzichtet auf Listenplatz

Bei Nominierung in Nürnberg

Von Stephen Hank schließen

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan aus Rottach-Egern ist nicht auf der Landesliste für die Bundestagswahl zu finden. Er baut erneut auf das Direktmandat.

Landkreis ‒ Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (56) hat bei der Listenaufstellung seiner Partei am Wochenende in Nürnberg wie schon in der Vergangenheit auf eine Listenkandidatur verzichtet. „Entweder ich gewinne direkt oder gar nicht“, sagte Radwan, der bereits Anfang Mai als Direktkandidat nominiert worden war.

Auf Platz 74 wurde Uschi Henseler aus Lenggries gewählt, die in Nürnberg den Bundestagswahlkreis ebenso als Delegierte vertrat wie Werner Weindl, Landtagsabgeordnete und -präsidentin Ilse Aigner, Sabine Lorenz und Landrat Olaf von Löwis.