Rauch in Tankstellen-Shop in Miesbach: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Erst ging der Einbruchsalarm, dann begann es auch noch zu rauchen im Shop der Shell-Tankstelle in Miesbach. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Miesbach - Feuer an einer Tankstelle ist per se eine gefährliche Sache. Und zuerst sah es in der Nacht von Mittwoch, 10. März auf Donnerstag, 11. März, an der Shell-Station in Miesbach tatsächlich danach aus. Dichter Rauch waberte durch den Tankstellenshop, als die Polizei Miesbach gegen 1.10 Uhr dort eintraf.

Alarmiert wurden die Beamten zunächst wegen eines Einbruchs. Die Alarmanlage der Tankstelle hatte angeschlagen. Als sie am Einsatzort an der Rosenheimer Straße eintrafen, stellten sie im Verkaufsraum dichten Nebel fest. Um abzuklären, ob es sich um einen Brand handelt, verständigten die Polizisten die Feuerwehr Miesbach, die mit 26 Mann und fünf Fahrzeugen anrückte. Auch die Kreisbrandinspektion war vor Ort.

Ein Atemschutztrupp erkundete dann die Lage im Shop. Die Feuerwehrler konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Der mutmaßliche Rauch war tatsächlich nur Wasserdampf, der den Tankstellenraum wegen des vermeintlichen Einbruchs vernebelt hatte. Auch die Ursache des Alarms war bald geklärt. Das System hatte lediglich eine unverschlossene Tür erkannt. Ein klassischer Fehlalarm, also. Wenn auch ein ziemlich aufsehenerregender.

sg