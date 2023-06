Rauchentwicklung an Wohnhaus in Miesbach: Feuerwehr gibt Entwarnung

Von: Sebastian Grauvogl

Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr Miesbach wieder einpacken. © Ralf Poeplau

Sirenenalarm ertönte am Dienstagabend, 20. Juni, in Miesbach. Grund war eine Rauchentwicklung an einem Wohnhaus. Doch vor Ort konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben.

Miesbach - Der Alarm ging gegen 20.24 Uhr. Wie Miesbachs Feuerwehrkommandant Matthias Resch berichtet, rückten 39 Mann zu einem Wohnhaus an der Ludwig-Thoma-Straße aus. Wie sich vor Ort herausstellte, qualmte es aus dem Keller. Wegen der starken Rauchentwicklung brauchte es einen Atemschutztrupp, um die Ursache auszumachen. Da zunächst von einem Brand auszugehen war, bereiteten die Einsatzkräfte laut Resch einen Löschaufbau vor. Der sei dann aber gar nicht notwendig gewesen, denn der Qualm kam aus der Pelletsheizung.

Glücklicherweise sei der Heizungsbauer, der die Anlage selbst installiert hatte, selbst Mitglied der Feuerwehr. So habe man die Technik schnell abschalten und so die Rauchentwicklung stoppen können. Als auch die Suche mit einer Wärmebildkamera keine Glutnester ergab, habe man den Keller belüftet und sei dann nach rund einer Stunde wieder abgerückt. Ein größerer Sachschaden ist deshalb laut Resch nicht entstanden.

