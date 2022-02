Raus aus dem Wald wegen der Haftung: Loipe in der Wies von Miesbach wird verkürzt

Von: Dieter Dorby

Bereit für den Langlauf-Spaß: Hans Waldschütz spurt die Loipen in der Wies. Wegen des Haftungsrisikos ist der Wald jedoch tabu. © Thomas Plettenberg

Das ist das Schöne am Skilanglauf: Man muss nicht bis zu den Bergen fahren, um diesen Sport auszuüben. Oft reicht schon eine schöne Lage zwischen sanften Hügeln, um Zeit im Schnee verbringen zu können. Auch Miesbach hat seine Loipen. Doch bei einer gibt es immer noch Probleme.

Die eine verläuft als Rundtour im Ortsteil Parsberg und führt vom Sportplatz aus über 5,4 Kilometer. Hier verläuft alles in gewohnten Bahnen.

Anders auf der anderen Seite der Kreisstadt, in der Wies. Hier ist vor einem Jahr große Verunsicherung entstanden, nachdem die Stadt die Landwirte, auf deren Grundstücke die Loipen verlaufen, darauf hingewiesen hatte, dass die Haftung für etwaige Unfälle bei ihnen liege. In der Folge wurde die Langlaufrunde verkürzt. Und auch in der aktuellen Saison wird die Loipe verändert angelegt.

Benutzung auf eigene Gefahr

„Es werden nur die Grundstücke genutzt, deren Eigentümer zugestimmt haben“, erklärt Sigi Faltlhauser, Zweiter Vorsitzender des Fördervereins Erholungsgebiete Miesbach, der die Loipen in der Wies betreibt und spuren lässt. Ein paar von ihnen seien abgesprungen, und um die verbliebenen möglichst gut abzusichern, wurden die Loipen neu geplant. „Sie führen nicht mehr durch den Wald oder nahe am Wald.“ Dadurch soll laut Faltlhauser die Unfallgefahr durch Äste minimiert werden. Und an den Einstiegsstellen wurden Schilder aufgestellt, die darauf hinweisen, dass die Benutzung der Loipe auf eigene Gefahr erfolgt.

Keiner will mit Haus und Hof haften

Ob das im Ernstfall etwas hilft, weiß keiner so genau, sagt Hans Waldschütz. Der Birkner-Bauer spurt seit Jahren die Loipe und sieht sich und seine Kollegen in der Bredouille: „Wir stellen gerne die Wiesen für die Loipe zur Verfügung, und die Leute dürfen sie auch gerne gratis nutzen.“ Aber für dieses Entgegenkommen auch noch mit Haus und Hof zu haften, sei den Landwirten zu viel.

Deshalb wurde die Wies-Loipe verändert. Der bisherige Einstieg beim Birkner-Hof an der Tölzer Straße wird heuer zu einer eigenständigen kurzen Rundloipe. Die Waldpassage wird laut Waldschütz gar nicht gespurt. Erst nach dem Waldstück startet eine neue Loipe in die Untere Wies. Die Schleife nach Wachlehen entfällt. „Beide Runden sind nur durch meine Reifenspuren verbunden“, sagt Waldschütz – damit ihm niemand vorwerfen könne, er habe Langläufer in den Gefährdungsbereich der Bäume gelotst. Das entscheide so jeder selbst.

Problem ist die unklare Rechtslage

„Es ist schade, dass es so ist“, sagt der Landwirt und hofft auf Verständnis. Das Problem sei die unklare Rechtslage und dass weder Stadt noch Förderverein geeignete Versicherungen dazu abschließen können. „Seit zig Jahren gibt es hier Langlauf. Die Leute wollen das, und für uns ist es in Ordnung – trotz der Nachteile wie Müll und verspätetem Graswuchs. Man macht’s für die Allgemeinheit. Aber wenn es Ärger gibt, müssen wir die Loipe schließen.“

Sportreferentin Aline Brunner zeigt Verständnis: „Man kann die Grundeigentümer nicht zwingen.“ Vielmehr müsse man ihnen und dem Förderverein dankbar sein, dass sie dieses Angebot ermöglichen. Den hohen Anspruch eines Wintersportorts habe Miesbach nicht. „Für uns ist es schön, dass wir dieses ungezwungene Freizeitvergnügen haben – so wie es ist.“

