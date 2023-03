Rechtsextremismus: „Seit etwa zehn Jahren hat das nachgelassen“

Teilen

Die Polizei hatte im Oktober zwei junge Miesbacher mit Waffen erwischt. © IMAGO/Alexander Pohl

Ermittler Waffen und NS-Devotionalien bei einem Brüderpaar aus Miesbach gefunden. Ein Hinweis auf organisierte rechtsextreme Gruppierungen in der Region ist das wohl aber nicht.

Miesbach – Zwei junge Miesbacher, die die Polizei mit einem regelrechten Waffenarsenal und Nazi-Devotionalien erwischt: Der Fall hat überregional für Aufmerksamkeit gesorgt, zumal nun auch bekannt wurde, dass deren Mutter ausgerechnet beim Bundesnachrichtendienst arbeitete (wir berichteten im Bayernteil). Ein Hinweis auf die Tätigkeit einer rechten Szene in der Kreisstadt oder gar im Landkreis? Wohl eher nicht, auch wenn es eine solche Szene im Verborgenen natürlich geben kann. Einer, der den älteren der Miesbacher Brüder kennt – und dies nicht nur flüchtig – beschreibt ihn eher als Einzelgänger, zwar mit kruden Ansichten in Richtung eines verzerrten Gesellschaftsbildes, aber nicht vernetzt oder eine organisierten Gruppe zugehörig.

Ähnlich schätzt das auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär ein, ein langjähriger Beobachter rechter Umtriebe und als zwischenzeitlicher Vorsitzender des Haindlkeller (Kulturhaus zur goldenen Parkbank) auch in Miesbach tätig – in seiner Heimatgemeinde Holzkirchen sowieso. „In letzter Zeit wäre mir nichts aufgefallen“, sagt Bär auf Anfrage. Wobei er diese Beobachtung auf die vergangenen zehn Jahre bezieht. Zuvor habe es zu Beispiel die Kameradschaft Miesbach gegeben, die auch öffentlich in Erscheinung trat, etwa mit einer Mahnwache vor der Mittelschule, in der gerade ein Journalist über rechte Gruppierungen sprach, oder auch mit Flyern.

Bärs Informationen zufolge hat sich einer der führenden Köpfe dieser Kameradschaft längst von der Szene distanziert, ein Aussteiger. Zwei andere seien wegen Gewaltdelikten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Zwischenzeitlich sei auch eine Wehrsportgruppe Wendelstein aufgetaucht und wieder verschwunden, wobei diese eher außerhalb des Landkreises angesiedelt war. „Seit etwa zehn Jahren hat das nachgelassen“, so Bär.

Klar: Rechte und rechtsextreme Personen gebe es auch im Kreis Miesbach. Die Verhaftung des auch in Gmund lebenden Kochs und mutmaßlichen Reichsbürgers Frank Heppner im vergangenen Dezember kann wohl als ein solches Beispiel gelten. Auch von strukturierten Aktivitäten einer Gruppe im Landkreis wüsste er derweil nichts, so Bär. Die gebe es eher in Nachbarlandkreisen, und an diese docken dem Anschein nach auch örtliche Rechtsextremisten an. Entsprechende Aufkleber entdeckt man Bär zufolge auch mal in Holzkirchen.

Bei dem Brüderpaar in Miesbach freilich waren es mehr als nur Sticker. Schreckschusspistolen, eine Axt, Molotowcocktails und mehr fand die Polizei bei der Kontrolle und später im Wohnhaus, dazu etwa auch Nazi-Devotionalien wie ein Wehrmachtshelm mit SS-Runen und ein Messer mit der Gravur „SS – Wolfsschanze“.

Eine erbetene Stellungnahme der Polizei zu dem Thema liegt noch nicht vor.