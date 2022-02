Rechtzeitig in Topform: Natalie Geisenberger auf Goldkurs

Von: Daniel Krehl

Schafft sie den großen Coup? Nach zwei von vier Läufen liegt die Miesbacher Rennrodlerin Natalie Geisenberger vorn. © Robert Michael/dpa

Natalie Geisenberger ist auf den Punkt in Topform: Die Rodlerin vom SV Miesbach liegt nach zwei von vier Durchgängen bei den Olympischen Spielen in Peking auf Rang eins. Im ersten Lauf war ihre Teamkollegin Julia Taubitz noch um einen Wimpernschlag schneller gewesen. Doch die 25-jährige Oberwiesenthalerin stürzte im zweiten Durchgang und liegt nun aussichtslos auf Rang 14.

Kurz nach ihrem 34. Geburtstag läuft es für Geisenberger anscheinend perfekt. Dabei war der bisherige Winter nicht ihr bester gewesen. Erstmals seit 2013 gewann sie nicht den Gesamtweltcup, die Saison 2019/2020 nicht mitgerechnet, in der sie Mutter wurde. Nach ihrer Rückkehr war sie sofort wieder ganz oben. Nur eben heuer nicht. Erst ganz am Schluss, in St. Moritz, war „Nat“ wieder die Alte und wies die Konkurrenz in die Schranken.

Nach Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 wäre es für Geisenberger das dritte Gold im Einzel. Hinzu kommen Goldene in der Teamstaffel sowie Bronze bei ihrem Olympia-Debut in Vancouver 2010.

Der ganz große Coup kann Geisenberger am Dienstag gelingen. Die Läufe drei und vier beginnen um 12.50 Uhr