Referent mahnt eindringlich: „Unser Bad ist auf der Palliativstation“

Von: Dieter Dorby

Auf Eis liegen derzeit die Umbaupläne für das Miesbacher Warmfreibad. Das Bad soll in seiner bestehenden Form betriebsbereit gehalten werden. © Büro Krautloher

Der Miesbacher Stadtrat hat den Haushalt 2023 beschlossen, und damit steht nun fest: Bis auf Weiteres wird das Freibad nicht umgebaut. Mit seinem Unmut über diese Entscheidung hielt Badreferent Erhard Pohl nicht hinter dem Berg, wollte zunächst gar zurücktreten. Nun will er weiter für den unvermeidbaren Umbau kämpfen.

Miesbach – Der Frust bei Erhard Pohl (CSU) ist groß. Seit zwei Jahrzehnten kämpft er darum, dass Miesbachs Warmfreibad die überfällige Sanierung bekommt. Immer wieder musste das Projekt zurückstehen. Und jetzt, da die Ausschreibungen nur noch gestartet werden müsste, macht der Haushalt einen Strich durch die Rechnung. Dauerhaft.

Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) und Kämmerer Josef Schäffler in der jüngsten Sitzung des Stadtrats bekanntgaben, fehlt der Stadt über die nächsten Jahre – bis voraussichtlich 2026 – die positive Leistungsfähigkeit. Das heißt: Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen. Entsprechend fällt der Badumbau raus aus der Planung, denn die Zinsen für das über fünf Millionen Euro teure Projekt kann die Stadt aktuell nicht mehr stemmen. Die Folge: Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde genehmigt nur einen Haushalt ohne Badumbau. Dem folgend hob der Stadtrat nun mit 17:6 Stimmen seine früheren Beschlüsse zum Start des Umbaus auf.

Entsprechend enttäuscht fiel Pohls Erklärung aus, die er betont „als Badreferent, nicht als Sprecher der CSU-Fraktion“ abgab. Er sei fest entschlossen gewesen, als Referent zurückzutreten, doch Gespräche in und außerhalb seiner Fraktion sowie mit Badfördervereinschef Bernhard Heidl hätten ihn bewogen, weiter zu kämpfen. „Unser Warmbad ist auf der Palliativstation“, stellte Pohl fest. Dennoch müsse es um jeden Preis erhalten bleiben.

Unmöglich ist das Projekt laut Pohl nicht gewesen – gerade in Zeiten, als die Zinsen nahe null waren und kein Krieg zu Lieferengpässen und Kostenexplosionen geführt habe. Dennoch „wurden immer wieder Gründe präsentiert, warum es gerade in diesem Jahr nicht geht“. Pohls Analyse: Der Fehler liege im System, da es zwei Arten kommunaler Schulden gebe: für Pflichtaufgaben, die immer finanziert werden können, und freiwillige Leistungen, bei denen das nicht möglich ist. In letztere Kategorie falle das Bad, wobei Pohl diese Ausgabe als „quasi freiwillige Pflichtaufgabe“ einordnete: „Schon weil eine Stadt ihre Liegenschaften in Ordnung halten muss, ergeben sich Verpflichtung und Aufgabe, Mittel und Wege zu finden, um dies umzusetzen.“ Sprich: umzubauen.

„Es fehlte der Mut des Gremiums“

Und noch eine Ursache hat Pohl ausgemacht: „Es fehlte der Mut des Gremiums und vor allem der echte politische Wille.“ Sonst hätte der Stadtrat nicht im Januar 2020 dem Antrag von Markus Seemüller (Freie Liste, vormals Freie Wählergemeinschaft) auf Verschiebung in die neue Amtsperiode 2020 bis 2026 mit 12:10 Stimmen beschlossen. „Das“, so Pohl, „war der Anfang vom jetzigen Ende des Projekts.“

Die Absage beim Badumbau schmerzte auch Stefan Griesbeck (CSU): „Es ist fatal für die Kreisstadt, dass man sich das Freibad nicht mehr leisten kann. Aber uns wurde das Messer auf die Brust gesetzt.“ Dennoch müsse man sich Gedanken machen, wie das Bad realisiert werden könne – und zwar bis Ende 2024, denn dann laufe der Landeszuschuss aus. „Wir sind in der Pflicht. Wir müssen bis 2024 unser Möglichstes tun.“

„Kämpfen bis zum letzten Fördertag“

Ähnlich sah es Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne). „Wir haben ein Ausgabenproblem“, stellte sie fest und mahnte eine Prioritätenliste an. So habe man etwa beim Straßenbau zu viel ausgegeben. Auch fehle eine klare Linie im Haushalt. „Wir brauchen keinen Sechs-Punkte-Plan des Bürgermeisters, sondern Haushaltsdisziplin.“ Sie jedenfalls werde „bis zum letzten Fördertag für das Warmbad kämpfen“.

Während Michael Lechner (Freie Liste) anmerkte, dass „für Träumereien wie das Bad kein Platz“ sei, stellte Florian Hupfauer (FDP) fest: „Das Schieben von Investitionen hat uns in diese Situation gebracht.“ Auch werde zu viel von oben auf die Kommunen „abgewälzt“, wie jetzt bei der Unterbringung der Flüchtlinge. Dem stimmte Inge Jooß (SPD) zu: „Wir leiden, weil zu viel von oben nach unten runtergereicht wird.“

Einstimmig beschloss das Gremium, mit der Verwaltung eine Lösung für die Badsanierung mit Blick auf 2024 zu erarbeiten. Und mit sieben Gegenstimmen wurde beschlossen, 300.000 Euro an Ausgaberesten zu bilden, um den Badbetrieb aufrecht zu erhalten.

