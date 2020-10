Referent warnt: „Bitte die Riviera nicht überfrachten“

Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) hat dafür gesorgt, dass in der Riviera viele Gehölze entfernt wurden. Was zunächst als Schock wahrgenommen wurde, hat sich – so die mehrfach geäußerte Einschätzung zuletzt im Stadtrat – als zu einer Perspektive entwickelt.

Miesbach – „Wir haben eine beneidenswerte Situation“, betonte Erhard Pohl (CSU). „Wir haben eine zentrumsnahe Entwicklungsfläche. Das ist eine unglaubliche Chance. Wir müssen es jetzt gut beleben und gut bestücken. Dann wird es hoffentlich ein Zuckerl wie in meiner Kindheit.“

Wie das Zuckerl genau aussehen soll, stellte Planerin Elisabeth Niggl vom Büro Freiraum den Ratsmitgliedern vor. Wie berichtet, wird das Gelände zwischen der Bayrischzeller Straße im Osten und dem Bereich, in dem der Miesbach in den Untergrund geleitet wird, in sieben Bereiche gegliedert: einen Relaxbereich, einen Meditationsbereich, eine Ecke für Senioren und generationenübergreifenden Fitnessgeräten sowie einen Spielplatz für Kleinkinder und größere Kinder. Im Osten sind ein Streetball-/Beachvolleyball-Platz und ein Außenklassenzimmer angedacht.

Positive Resonanz im Stadtrat

Im Stadtrat kam das von Niggl präsentierte Ergebnis der vier Sitzungen, die der Arbeitskreis zur Neugestaltung der Riviera durchgeführt hatte, gut an. Zudem gab es weiterführende Anmerkungen. So regte Markus Seemüller (FWG) an, die Riviera im Zusammenhang mit dem benachbarten Waitzinger Park zu sehen und gemeinsam zu entwickeln. Damit sei über das EU-Förderprogramm Leader eventuell bis zu 50 Prozent Förderung möglich. Man könne beides ja in zwei Schritten kombinieren.

Stadträte bringen Ideen ein

An weiteren Ideen mangelte es den Stadträten nicht. Verena Assum (CSU) sprach sich für mehr Bänke aus und auch für Tische, um alle Generationen dort zusammenbekommen, und Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) betonte die Wichtigkeit, künftig auch den Hauptweg zu beleuchten.

Stadt hofft auf Spenden von Bürgern

Auch das Thema Finanzierung wurde angeschnitten. Da die Stadt finanziell keine großen Sprünge machen kann, bat er um Spenden aus der Bürgerschaft für Spielgeräte und Neupflanzungen. Zudem haben die Bürger die Möglichkeit, bis Jahresende Wünsche und Anregungen bei der Stadt einzureichen. Manfred Burger (Grüne) schlug vor, bei Miesbachs neuer Partnerstadt Marseillan nachzufragen, ob man sich ebenfalls mit einer kleinen Spende beteiligen wolle. „Man könnte ein kleines Schiff für den Spielplatz sponsern. Das würde ja ganz gut passen.“ Wie berichtet, ist für den Spielplatz für die größeren Kinder bereits ein Spiel- und Klettergerät in Form eines Piratenschiffs bestellt. Es wurde 2019 geordert, bevor der ALB auftrat.

Referent Lechner warnt: Riviera braucht freie Fleckerl

So groß der Eifer ist, die Riviera für alle möglichst gut umzugestalten, so eindringlich warnte Michael Lechner (FWG) davor, die grüne Oase zu überfrachten. „Die Riviera lebt davon, dass es auch freie Fleckerl gibt“, betonte der Anlagenreferent. Leader sei jedoch ein guter Gedanke. Bei den Bäumen werde es nicht nur heimische Gehölze geben, „aber das wird uns helfen, wenn das Klima trockener und wärmer wird“.

Im Finanzausschuss wenige Tage später hakte Seemüller nach, wie eine gemeinsame Entwicklung von Riviera und Waitzinger Park ablaufen könnte. „Das ist nicht vorgesehen“, antwortete Braunmiller. Das Thema habe Stadtplaner Otto Kurz im Blick, mit dem die Stadt bereits in Kontakt stehe. Die Impulse, die aus der Bevölkerung kommen, werde man im Rathaus sichten und bearbeiten. Alfred Mittermaier (CSU) sprach sich jedoch dagegen aus, im Waitzinger Park viel zu ändern: „Da sollten wir die Finger weglassen. Gestalten ja, aber bitte keine Spielgeräte. Die Fläche soll frei bleiben.“ Und Lechner äußerte „Sorgen bei der Bürgerbeteiligung“, zumal man auch die Kosten nicht aus den Augen verlieren dürfe.

Braunmiller verteidigte jedoch die Beteiligung der Miesbacher: „Wir werden das Wunschkonzert im Januar betrachten und dann schauen, was geht und was nicht.“ Die Planung zur Riviera soll im Rathaus ausgestellt werden, ebenfalls vor Ort in der Riviera – wetterfest foliert.

So können Miesbacher Spenden und Ideen einbringen

Spenden und Ideen können Bürger für die neue Riviera einbringen. Anregungen per E-Mail an riviera@miesbach.de nimmt das Rathaus bis 31. Dezember 2020 entgegen. Zudem können Spender unter derselben Adresse ihre Absicht mitteilen. Sie werden dann von der Stadt kontaktiert.