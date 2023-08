Regierung veröffentlicht Bezirkstagsbewerber

Von: Stephen Hank

Teilen

Der Bezirkstag Oberbayern bei einer Sitzung im Stadtsaal in Fürstenfeldbruck. © Weber

13 Direktkandidaten treten im Stimmkreis Miesbach für den Bezirkstag an. Das gab jetzt die Regierung von Oberbayern bekannt.

Landkreis – Neben den Kandidaten für die Landtagswahl hat die Regierung von Oberbayern am Freitag auch die offizielle Liste der Bezirkstagskandidaten veröffentlicht. Sofern bis Montag, 14. August, 18 Uhr, seitens des Landeswahlleiters, des Regierungspräsidenten oder der Beauftragten der Parteien kein Widerspruch kommt, treten als Direktkandidaten im Stimmkreis Miesbach an: Olaf von Löwis (CSU) aus Holzkirchen (Listenplatz 10), Elisabeth Janner (Grüne) aus Miesbach (LP 5), Birgit Eibl (FW) aus Holzkirchen (LP 14), Bernhard Zauner (AfD) aus Hausham (LP 31), Robert Kühn (SPD) aus Bad Wiessee (LP 19), Béatrice Vesterling (FDP) aus Holzkirchen (LP 19), Sebastian Englich (Die Linke) aus Bad Tölz (LP 10), Balthasar Brandhofer (Bayernpartei) aus Waakirchen (LP 6), Olaf Fries (ÖDP) aus Weyarn (LP 23), Florian Merkl (Die PARTEI) aus Waakirchen (LP 35), Daniel Braun (V-Partei3) aus Valley (LP 31), Dieter Moser aus Miesbach (dieBasis, LP 23) und Elisabeth Lemoigne (Volt) aus Miesbach (LP 6) an.

Auch etliche Listenkandidaten

Als Listenkandidaten gehen überdies Maximilian Greinwald aus Hausham (CSU, LP 30), Thomas Tomaschek aus Rottach-Egern (Grüne, LP 34), Andreas Obermüller aus Tegernsee (FW, LP 35), Martin Taubenberger aus Holzkirchen (FW, LP 38), Elisabeth Röpfl aus Bayrischzell (FDP, LP 36), Martin Beilhack aus Warngau (Bayernpartei, LP 34), Marinus Thurnhuber aus Warngau (Bayernpartei, LP 58), Peter Limmer aus Kleinhartpenning (ÖDP, LP 44), Benedikt Minnich aus Miesbach (Die PARTEI, LP 16) und Alexandra Motschmann aus Gmund (dieBasis, LP 7) ins Rennen.

Für die Bezirkstagswahl zugelassen sind insgesamt 14 Parteien. Für die Tierschutzpartei gibt es aus dem Stimmkreis Miesbach keinen Kandidaten.