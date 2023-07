Mehr Windkraft-Standorte: Planungsverband stößt auf Probleme

Von: Melina Staar, Andreas Höger

In weiter Ferne scheint die Errichtung von Windkraftanlagen in der Region Oberland zu liegen. Der Planungsverband fordert eine Vereinfachung der Kriterien. © Federico Gambarini/dpa

Der Planungsverband Region Oberland muss mehr Vorranggebiete für Windkraft ausweisen. Nur 1,1 Prozent der Region sind (vorerst) vom Freistaat gefordert, doch zu viele Einschränkungen durch diverse Schutzkriterien machen die Suche sehr schwer.

Landkreis – „Es wird zunehmend schwieriger, Flächen für Windkraft auszuweisen“, sagte der Tölzer Landrat Josef Niedermaier kürzlich in der Sitzung des Planungsausschusses der Region Oberland im Landratsamt in Tölz. Hintergrund ist die Vorgabe des Freistaats, bis Ende 2027 mindestens 1,1 Prozent der Regionsfläche als Vorranggebiete für Windkraft auszuweisen. Derzeit sind es in der Region Oberland gerade einmal 0,24 Prozent – das Ergebnis einer zähen, ersten Ausweisung von 2015. Doch auf Druck der Bundesregierung erhöht jetzt auch der Freistaat Bayern seine Windenergie-Ambitionen. Die Planungsverbände müssen liefern – und stoßen auf Schwierigkeiten.

Aktuell findet die Vor-Prüfung sogenannter Such-Räume statt. Der Planungsverband hat knapp neun Prozent seines Gebiets als grundsätzlich windkraft-tauglich kartiert und bereits im April acht übergeordnete Fachbehörden gebeten, diese Gebietskulisse zu bewerten. Unter anderem Belange von Wasser und Forst, von wissenschaftlichen Messstationen, der Bundeswehr und des Naturschutzes sind hier berücksichtigt. „Der Teufel steckt im Detail“, sagte Niedermaier, der als Vorsitzender des Planungsverbands fungiert, „unsere Flächenziele können wir mit diesen Vorgaben kaum erreichen.“ Gerade noch 2,2 Prozent der Fläche kämen dann überhaupt in die nähere Prüfung.

Die in der Regierung von Oberbayern zuständige Regionalbeauftragte Cornelia Drexl erklärte, dass es jetzt noch einmal Gespräche mit den Fachbehörden gebe. Eine endgültige Bewertung stehe noch aus – so etwa beim Denkmalschutz. Hier ist die Wieskirche als Unesco-Kulturerbe eine besondere Herausforderung. Angedacht ist wohl ein 2,5-Kilometer-Puffer rund um landschaftsprägende Denkmäler. „Wir haben ein Konzept für die Wieskirche erstellt“, erklärte Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. „Die Unesco hat uns mitgeteilt, dass der Pfaffenwinkel als Schutzraum gesehen wird. Aber das wäre fast der gesamte Landkreis Weilheim-Schongau.“ Dieser würde dann in den Planungen nicht vorkommen. Undenkbar, so Niedermaier.

Ungeklärt sind dazu die Themen Wasser und Forst. Aufwendig sei die Absprache mit der Bundeswehr gewesen. Noch kaum Rückmeldung gibt es zum Thema Naturschutz. „Nach unserer Ersteinschätzung sieht es aber schwierig aus“, so Drexl. Erst diese Woche habe man ein Gutachten des Landesamts für Umwelt bezüglich „kollisionsgefährdeter Vogelarten“ erhalten.

Hier fragte Niedermaier nach, ob eine automatische Abschaltung der Windräder möglich sei, wenn eine Kollision mit einem gefährdeten Vogel drohe. „Das ist schwierig“, sagte Windkümmerer Peter Beermann. Der Wespenbussard, der im Gutachten aufgeführt werde, sehe fast genauso aus wie der Mäusebussard. Das könne eine Kamera nicht erkennen. „Das Windrad würde sich jedes Mal abschalten, wenn ein Mäusebussard vorbeifliegt.“

Insgesamt brauche die neue Ausweisungsrunde mehr Spielraum, betonte Drexl. Wie einer ersten, groben Karte zu entnehmen ist, könnten auch im Landkreis Miesbach etliche neue Windkraft-Standorte möglich sein. Das betrifft den Norden mit Gebieten zum Beispiel südwestlich von Mitterdarching, im Dietramszeller Wald (Markt Holzkirchen) und in der Gemeinde Weyarn, aber auch weiter südlich unweit des Soldatenfriedhofs bei Dürnbach und sogar in Bergwald-Regionen östlich von Bad Wiessee sowie zwischen Tegernsee und Schliersee.

Der bürokratische Aufwand mit der Anhörung so vieler Bedenkenträger gab Niedermaier zu denken: „Wir haben mit den Gemeinden noch nicht einmal geredet und sind schon in einer vermeintlichen Sackgasse.“ Die Mitglieder des Planungsausschusses waren ebenso empört wie ratlos.

Es sei nun eine andere Herangehensweise gefordert, sagte Drexl. „Wir brauchen eine Positiv-Planung anstatt eines höchstvorsorglichen Ausschlusses.“ Nach Klärung aller Punkte und dem Abschluss der Vor-Prüfung „hoffe ich auf ein schlankes Beteiligungsverfahren“.

