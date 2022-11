Regionalranking veröffentlicht: Landkreis Miesbach (fast) überall top

Von: Sebastian Grauvogl

Keinen Platz an der Sonne belegt der Landkreis Miesbach beim Indikator Baugenehmigungen je 1000 Einwohner. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Platz neun im Niveauranking, Platz 43 bei der Dynamik: Der Kreis Miesbach hat es beim neuen Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft in die vorderen Ränge geschafft.

Landkreis – Platz neun im Niveauranking, Platz 43 bei der Dynamik: Der Kreis Miesbach hat es beim neuen Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln in die vorderen Tabellenränge geschafft. Doch ein Blick in die Einzelkategorien zeigt auch die Schwächen auf.

Spitzenplätze ist man im Landkreis Miesbach gewöhnt. Ob (Tages)Tourismus, Wirtschaftskraft oder Immobilien- und Grundstückspreise: Im deutschlandweiten Vergleich schafft es die Region regelmäßig in die oberen Tabellenränge. Das ist nun auch beim kürzlich erschienenen Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln wieder der Fall. Doch beim Blick auf die ausgewerteten Punkte zeigt sich, dass der Landkreis nicht in allen Belangen „top“ ist.

14 Indikatoren sind in die Berechnung des „Erfolgswerts“ eingeflossen, teilt das IW mit. So sei nicht allein die Wirtschaftsstruktur dafür verantwortlich, sondern auch die Wohn- und Lebensqualität. Um auch Trends aufzeigen zu können, hat das Institut nicht nur das aktuelle Niveau, sondern auch einen Vergleich mit den jeweils relevanten Vorjahren (2018-2020 oder 2019-2021) gezogen und daraus ein Dynamikranking erstellt.

Im Niveauranking der 400 Landkreise und kreisfreien Städte zeigt sich zunächst ein wenig überraschendes Bild. Spitzenreiter ist wie in allen bisherigen Auswertungen seit dem Jahr 2014 der Landkreis München. Miesbach liegt auf Rang neun und ist damit der höchstplatzierte Alpenlandkreis. Im oberbayernweiten Vergleich schneidet der Landkreis ebenfalls gut ab und wurde neben dem Landkreis München nur noch von der Stadt München (Platz drei) sowie dem Landkreis Starnberg (Platz sechs) übertrumpft.

Landkreis punktet mit Lebensqualität und Wirtschaftsstruktur

Spannend wird’s dann in den einzelnen Kategorien. Hier zeigt sich, dass Miesbach vor allem mit Rang acht bei der Lebensqualität und mit Rang 15 bei der Wirtschaftsstruktur punkten konnte. Immerhin für Rang 49 reichte es beim Arbeitsmarkt. Patzer leistet man sich in den Einzelindikatoren Altersquotient (Verhältnis der 20- bis unter 60-Jährigen zu den ab 60-Jährigen, Rang 180), Baugenehmigungen je 1000 Einwohner (Rang 166) und Wanderungssaldo der 30- bis 50-Jährigen (149).

Deutlich schwächer schneiden die Landkreise vom Münchner Speckgürtel bis zum Alpenrand im Dynamikranking ab. Man könnte hier also einen gewissen Sättigungswert beim Wachstum folgern. So reklamiert hier beispielsweise die Stadt Kiel den Spitzenplatz für sich, gefolgt vom Landkreis Tirschenreuth und der Stadt Speyer. Der Landkreis Miesbach taucht auf Rang 43 auf – vor allen anderen Alpenlandkreisen sowie dem Landkreis (194) und der Stadt (317) München. Die größte Dynamik weist die Wirtschaftsstruktur auf. Hier liegt Miesbach im Ranking auf Platz acht. Deutlich weiter hinten rangiert der Landkreis hingegen beim Arbeitsmarkt (101) sowie der Lebensqualität (228). Fast schon Schlusslicht ist die Region etwa bei den Indikatoren Naturnahe Fläche (354) und Baugenehmigungen je 1000 Einwohner (373). Hier könnte man also fast schon von einer Stagnation sprechen.

Vorsicht bei Interpretation

Dennoch: Um tatsächlich korrekte Schlussfolgerungen aus den Daten zu ziehen, muss man sich erst die Methodik der Studie im Detail zu Gemüte führen. Für den Landkreis Miesbach übernehmen dies dann die Experten des Kommunalunternehmens Regionalentwicklung Oberland.

