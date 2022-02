Reizhusten-Einsatz am Gymnasium Miesbach: Nun liegt das letzte Gutachten zur möglichen Ursache vor

Von: Dieter Dorby

Teilen

Unerklärlicher Einsatz am 13. Januar am Gymnasium Miesbach. Ein größerer Einsatz des Rettungsdienstes mit Unterstützungskräften der Feuerwehr und der Polizei war nötig, weil mehrere Kinder zweier fünfter Klassen, die sich in den Umkleidekabinen der Schulturnhalle befanden, über plötzlichen Reizhusten und Atembeschwerden klagten. Sie mussten in Folge dessen medizinisch vor Ort und teilweise in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. © tp

Es war ein beunruhigender Vorfall: Am 13. Januar klagten mehrere Kinder zweier fünfter Klassen, die sich in den Umkleidekabinen der Schulturnhalle befanden, über plötzlichen Reizhusten und Atembeschwerden. Sie mussten vor Ort und teils in Krankenhäusern behandelt werden. Jetzt liegt das Gutachten zur Ursache vor.

Es war ein größerer Einsatz, den der Vorfall gegen 12 Uhr in Miesbach ausgelöst hatte. Wie berichtet, war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls gefordert. Mehrere Kinder zweier fünfter Klassen, die sich in den Umkleidekabinen der Schulturnhalle befanden, über plötzlichen Reizhusten und Atembeschwerden geklagt. Sie mussten deshalb medizinisch vor Ort und teilweise in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden.

Bereits während des Einsatzes hatten die Feuerwehren aus Miesbach, Hausham und Tegernsee mit ihren speziellen Gefahrgutmessgeräten Messungen durchgeführt. Zudem wurde die Turnhalle durch den Gefahrgut-Trupp des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd untersucht. Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, führte beides jedoch zu keinem Ergebnis.

Baubiologe stellt fest: Unbedenklich

Nun liegt auch das letzte Gutachten vor, das ein vom Landratsamt Miesbach beauftragter Sachverständiger erstellt hat. Er bestätigte nun in seinem Bericht, dass keine bedenklichen Stoffe in den genommenen Luftproben in der Schulturnhalle nachgewiesen werden konnten. Der Baubiologe kommt in der Auswertung zu dem Fazit, die Lage sei unbedenklich.

Auch Reizgas kann ausgeschlossen werden

„Somit lässt sich nach wie vor nicht ermitteln, was den Reizhusten bei den Schülerinnen und Schüler verursacht hat“, sagt der stellvertretende Inspektionsleiter Christian Redl. Die Messungen mit den Spezialmessgeräten hätten keine Hinweise gegeben - damit sei auch der denkbare Einsatz von Reizgas auszuschließen.

Für die Polizei sind damit alle Ermittlungsansätze erschöpft, der Fall ist damit bis auf Weiteres abgeschlossen. Da der Einsatz größerer Natur war, werde noch eine Ereignismeldung nebst Gutachten an die Staatsanwaltschaft geschickt.

ddy