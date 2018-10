Respekt beginnt beim Zuhören

Respekt und werteorientiertes Handeln scheinen zusehends abhanden zu kommen. Der frühere Benediktiner-Pater Anselm Bilgri hat in Miesbach nun ein Plädoyer dafür gehalten, den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen.

Miesbach – In unserer Gesellschaft, die sich durch immer mehr technische Möglichkeiten und globalen Wandel rascher verändert, stellen sich viele die Frage, welche Werte im menschlichen Miteinander noch dauerhaft Bestand haben. Auch im Bereich der Integrationsarbeit ist das Thema der Wertsetzung allgegenwärtig, wenn sich Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft begegnen oder sich die Frage stellt, ob Asylanten und ehrenamtlichen Helfern immer mit dem gebotenen Respekt begegnet wird. Impulse zur Orientierung bot nun ein Vortrag von Anselm Bilgri. Im Miesbacher Waitzinger Keller referierte der Unternehmensberater und ehemalige Benediktinermönch zum Thema „Der Mensch im Mittelpunkt – werteorientiertes Handeln voll Achtung und Respekt“. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Integrationsbeauftragten für den Landkreis Miesbach, Max Niedermeier, in Kooperation mit der Integrationsstelle der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und dem Netzwerk Integration.

„Das Thema Migration und Flüchtlingsintegration berührt uns alle“, machte Bilgri eingangs deutlich. Und er stellte eine Analogie zum Umgang mit Mitarbeitern in Wirtschaftsunternehmen her: Hier wie dort müsse man „jeden so nehmen, wie er ist, und dort aufstellen, wo er etwas tun kann.“ Dabei dürfe der Mensch nicht nur in ein Räderwerk aus Zahlen, Daten und Fakten eingespannt werden; vielmehr müsse die Wirtschaft dem Menschen dienen. Das gelte auch für andere Organisationen, etwa für den Staat oder auch für Klöster: Zwar regelten Normen und Gesetze gleichsam als „äußerer Zaun“ das Gemeinschaftsleben, zentral aber sei das menschliche Wertesystem: „Normen und Gesetze sind restriktiv, Werte aber sind attraktiv.“

Gleichwohl sei auch der Wertekanon nicht immer widerspruchsfrei, was Bilgri mit Beispielen belegte. Die Freiheit des Einzelnen könne mit der Gesellschaft in Konflikt geraten; auch Flüchtlinge wollten Freiheit und Sicherheit, diese seien aber oft gefährdet: „Hier entstehen häufig Konflikte, die es auszuhalten gilt.“ Als Lösungsmöglichkeit brachte er hier die Begriffe Achtung und Respekt ins Spiel, „denn sie passen auf den Nächsten in jeglicher Form.“ Sie entstammen der eineinhalb Jahrtausende alten Ordensregel des heiligen Benedikt, die mit ihrem Imperativ „Ora et labora“ (Bete und arbeite) die Grundstruktur der Klostergemeinschaft bildet. Galt in der Antike noch eine strikte Trennung zwischen Muße und – gering geschätzter – Arbeit, so sei es der große Zugewinn des Christentums gewesen, beide Bereiche auf eine einheitliche Ebene zu setzen, betonte der Referent: „Durch diese Verbindung von Arbeit und Gebet haben wir in Europa bis heute so ein hohes Arbeitsethos: nicht nur Muße, sondern auch mit unseren Händen wirtschaften.“

Achtung und Respekt vor dem Mitmenschen erklärte Bilgri etymologisch mit dem benediktinischen Begriff des „Gehorsams“. Im Gegensatz zum bloßen „Hören“, dem Wahrnehmen eines Geräusches, sei das „Horchen“ aktives Zu-Hören: „Die allgemeine Haltung der Gemeinschaft soll also ein gegenseitiges Zuhören sein“, erläuterte er.

Die Achtsamkeit solle eine wertungsfreie Haltung der Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber sein: „Das hat besondere Bedeutung für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturkreisen“, betonte der 64-Jährige. Nach dem Vortrag hatten die Zuhörer Gelegenheit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Stefan Gernböck