Rettungs-Helden zum Anfassen: BRK-Blaulichttag sorgt für Begeisterung bei Groß und Klein

Von: Sebastian Grauvogl

So fing alles an: Auch historische Fahrzeuge und Uniformen waren am Habererplatz zu bestaunen. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die Premiere des Blaulichttags des BRK Miesbach ist geglückt. Viele Besuchermagnete erfreuten Kinder und Erwachsene gleichermaßen: von der Hebebühne bis zu den Rettungshunden.

Miesbach – Ein ehemaliger Landesgeschäftsführer, der mit glänzenden Augen am Steuer eines Rettungstransportwagens sitzt. Ein Landesarzt, der freudestrahlend ein Selfie mit einem Rettungshund schießt. Ja, auch die großen Besucher des ersten Blaulichttags am Miesbacher Habererplatz hatten ihren Spaß. So nutzte etwa Leonhard Stärk die Gelegenheit, das zu seinen Ehren nach ihm benannten Fahrzeug „Leo 71/70“ der BRK-Bereitschaft Holzkirchen erstmals in Ruhe aus der Nähe zu begutachten. Auf Facebook schreibt der frühere Landesgeschäftsführer des BRK, dass nicht nur die Besatzung stolz auf ihren neuen Wagen sei, sondern auch er als Namenspate. „Grandios“ fühlte sich auch Landesarzt Dr. Florian Meier beim Blaulichttag und dokumentiert dies unter anderem mit einem Foto mit der Ehrenpräsidentin des BRK, Prinzessin Christa von Thurn und Taxis, die der Veranstaltung ebenfalls ihre Aufwartung gemacht hat.

Viele Besuchermagnete

Das taten im Verlauf des Tages auch viele „externe“ Besucher, die ja letztlich die eigentliche Zielgruppe des neuen Formats waren (wir berichteten). Als besonders beliebte Attraktionen stellten sich laut Ewa Sohler, Pressesprecherin des BRK-Kreisverbands, die Hebebühne des THW (alle hätten die schöne Aussicht genießen wollen), das Biertraglstapeln der Feuerwehr Miesbach (der Rekord von 26 Kisten sei „frenetisch gefeiert“ worden) sowie die Modenschau von Second-Hand-Kleidung aus den BRK-Kleiderläden („Beifallsstürme“ hätten die Models über den Laufsteg begleitet).

Schwindelfrei musste man bei einer Auffahrt mit der Hebebühne des THW Miesbach sein. © Stefan Schweihofer

Mit am meisten los war laut Sohler aber am Stand der Rettungshundestaffel. „Die zotteligen Schnüffelnasen wurden regelrecht belagert, ganz besonders von den kleinen Besuchern.“ Alle hätten diese „Helden an der Leine“ streicheln wollen und die Vorführung ihres Könnens auf der Bühne und dem Parcours daneben bewundert.

Beeindruckende Blicke erntete auch der Rettungsdienst für seine täuschend echte Simulation eines Unfallszenarios samt mit Blaulicht heraneilendem Rettungs- und Notarztwagen. Obwohl alles in Echtzeit abgelaufen sei, hätten die Einsatzkräfte den Zuschauern jeden Handgriff genau erklärt, berichtet Sohler. Nicht minder informativ seien die Stationen zu den einzelnen Hilfs- und Unterstützungsangeboten der vertretenen Organisationen gewesen, wie etwa zu Essen auf Rädern, Hausnotruf oder Wasser- und Bergrettung.

Der Andrang in Zahlen

Da der Blaulichttag ohne Eintritt zugänglich war, konnte das BRK keine abschließend verbriefte Besucherzahl nennen. Andere Statistiken jedoch sprechen für eine zweifellos erfolgreiche Veranstaltung, betont Sohler: 2500 verkaufte Lose am Glückshafen, mehr als 400 verspeiste Zuckerwatte – und unzählig hübsch geschminkte Kindergesichter. „Ein grandioses Fest zum Geburtstag der Rotkreuzbewegung“, teilt Sohler erfreut mit. Der Tag klang – wie es sich für eine solche Party gehört – mit Live-Musik der Band Pink Elephant aus.

