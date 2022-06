Richtlinienkatalog für Geldgeschenke: Finanzausschuss will Jubiläumszuschüsse an Vereine an Kriterien koppeln

Von: Dieter Dorby

Volles Zelt zur 100-Jahr-Feier: Die Parsberger Trachtler stellten zu ihrem Jubiläum ein fünftägiges Programm auf die Beine und stellten dazu auch einen Zuschussantrag, den der Finanzausschuss letztlich auch bewilligte. © Max Kalup

Der Finanzausschuss will die Kriterien für Zuschüsse der Stadt im Rahmen von Vereinsjubiläen konkret festlegen. Damit soll mehr Transparenz entstehen.

Miesbach – Es ist in Miesbach gute Tradition, dass Vereine, die ein großes rundes Jubiläum feiern und dazu meist ein Fest veranstalten, einen Zuschuss von der Stadt bekommen. Von dieser Möglichkeit hat der Parsberger Trachtenverein D’Rohnbergler Gebrauch gemacht. Im Zuge seines fünftägigen Fests zum 100-jährigen Bestehen im 102. Jahr (wir berichteten) hat der Verein bei der Stadt 2500 Euro erbeten – und im Finanzausschuss am Dienstagabend eine Grundsatzdiskussion ausgelöst.

Wie Kämmerer Josef Schäffler erklärte, handle es sich dabei um einen einmaligen Zuschuss, der in der Höhe dem 100. Jubiläum angemessen sei, zumal andere Vereine bislang in vergleichbarem Maße bedacht worden seien. Alfred Mittermaier (CSU) unterstützte den Antrag, da die Rohnbergler sonst nie Zuschussanträge stellen würden. Zudem, so ergänzte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU), habe der Verein auch eine Großveranstaltung über fünf Tage auf die Beine gestellt.

Doch die Gewohnheit wurde diesmal kritisch hinterfragt. Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) erinnerte daran, dass die Oldtimerfreunde Miesbach, die am 19. Juni im Rahmen des Hopf-Jubiläums ein Fahrzeugtreffen organisieren, für einen Zuschuss eine Gewinn- und Verlustrechnung vorlegen müssen (wir berichteten). Aus Gleichberechtigung halte sie dies auch hier für erforderlich. Unterstützung bekam sie von Markus Seemüller (FWG), der ebenfalls auf die Gleichberechtigung verwies. Sein Fraktionskollege Michael Lechner ging noch weiter: Er lehnte einen „Blankobetrag“ ab und betonte: „Die Stadt hat mittlerweile eine andere finanzielle Situation, die man beachten sollte.“

„Jubiläum ist keine wiederkehrende Veranstaltung“

Kämmerer Schäffler versuchte daraufhin, den Unterschied zwischen dieser Jubiläumsgratifikation und einer normalen Defizitübernahme, wie sie im Fall der Oldtimerfreunde vorliegen würde, zu verdeutlichen: „Die Stadt honoriert damit gewissermaßen das Lebenswerk eines Vereins. Das nächste große Jubiläum ist erst wieder in 25 Jahren.“ Zum Vergleich ergänzte er, dass die Freiwillige Feuerwehr Miesbach 2018 zu ihrem 150. Jubiläum mit 5000 Euro bedacht wurde. Was Stefan Griesbeck (CSU), Vorsitzender des SV Miesbach, bestätigte: „Es geht um die Anerkennung der Vereinsarbeit. Man muss zwischen Jubiläum und wiederkehrenden Veranstaltungen unterscheiden.“

Güldner bestätigte, dass es ein schönes Trachtenfest gewesen sei, „aber so ohne Grundlage ist es schwierig zuzustimmen“. Für die Zukunft erachtete Florian Perkmann (SPD) eine Systematik als sinnvoll. Jubiläumszahl und Mitgliederzahl könnten Grundlage sein. „Bei einem KfW-Zuschuss habe ich ja auch Bedingungen“, stellte er fest.

Fahrplan für 2023

Seemüller schob deshalb dem Zustimmungsbeschluss für die Rohnbergler einen zweiten Beschlussvorschlag nach: Demnach soll für 2023 ein transparenter Fahrplan erstellt werden, wie mit Zuschussanträgen an die Stadt Miesbach umgegangen wird. Den Zusatz „entsprechend der Haushaltslage“ strich Seemüller selbst wieder, nachdem Mittermaier klargemacht hatte, dass er hier nicht mitgehen könne: „Diese Diskussion will ich nicht führen.“

Burger sieht Schwierigkeiten

Manfred Burger (Grüne) zeigte sich generell skeptisch: „Das ist viel Arbeit. Eine genaue Festlegung kriegen wir wohl nicht hin. Wir werden viel diskutieren müssen.“ Die ersten Unsicherheiten zeigten sich dann schon in der Sitzung: Der Kämmerer forderte von den Ausschussmitgliedern deren Vorstellungen zur Größenordnung, Paul Fertl (SPD) wiederum eine Aufstellung, was bislang gezahlt worden ist.

Beide Beschlüsse wurden angenommen, der erste zum Rohnbergler-Antrag aber gegen die Stimme von Lechner. Der verwies auf eine „Erwartungshaltung“, die der Haushaltslage der Stadt nicht entspreche: „In 27 Jahren als Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen hätte ich nie daran gedacht, einen Zuschuss zu verlangen.“

