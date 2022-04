Riviera Miesbach: Drei-Jahres-Plan für mehr Flexibilität und weniger Kosten

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Vieles ist im Fluss: Die Umgestaltung der Riviera in Miesbach läuft in Kürze an. © Thomas Plettenberg

Kurz vor Baubeginn hat die Miesbacher Riviera einen neuen Zeitplan erhalten. Die Stadt will die Umgestaltung der Grünanlage nun auf drei Jahre strecken.

Miesbach – Bewegung lautet eins der Schlagworte, die die Miesbacher künftig mit ihrer Riviera verbinden sollen. Das soll nicht erst nach der Fertigstellung von Spielplatz, Fitnessparcours, etc. gelten, sondern schon davor. Entsprechend wichtig war es den Verantwortlichen um Bürgermeister Gerhard Braunmiller nun bei einer Online-Konferenz, dass der neue Drei-Jahres-Plan nicht als Tritt auf die Bremse missverstanden wird. Vielmehr soll er der Umgestaltung die nötige Flexibilität geben, um das angesichts der angespannten Haushaltslage ausgerufene Ziel des Kostensparens zu erreichen – ohne an der Ausstattung große Abstriche machen zu müssen oder das Projekt gar auf die lange Bank zu schieben.

Den Beweis, dass letzteres nicht passieren wird, haben aufmerksame Bürger bereits in den vergangenen Wochen gesehen. Der Bauhof hat den Stauweiher ausgebaggert, die ersten Solarleuchten wurden installiert. Letztere stammen übrigens aus Restbeständen der Stadt und führen so dazu, dass diese nicht die ursprünglich geplanten LED-Poller kaufen muss, erklärt Landschaftsarchitektin Elisabeth Niggl vom Büro Freiraum auf Nachfrage unserer Zeitung.

Diverse Lösungen, um Kosten zu sparen

Nur ein Beispiel, wie es in den vergangenen Wochen mit einiges an Kreativität gelungen ist, die zuletzt auf mehr als 600 000 Euro taxierten Kosten Stück für Stück zu reduzieren. Einen großen Anteil wird hier auch der Bauhof beisteuern, der viele Arbeiten in Eigenleistung durchführen wird und der Stadt damit eine teure Fremdvergabe erspart. Laut Niggl gibt es ferner in Sachen Zuschüsse gute Nachrichten: Der Leader-Lenkungsausschuss habe der Riviera den Segen erteilt. Sobald alle Anträge eingereicht seien, könne man mit einer Fördersumme von 50 Prozent rechnen. Besonders erfreulich ist in den Augen der Verantwortlichen, dass weitere Spenden von Privatleuten eingegangen sind. Niggl nennt hier etwa 2000 Euro für ein Fitnessgerät sowie 25 000 Euro fürs Gesamtprojekt. „Ein schönes Zeichen, dass die Bürger ihre Einbeziehung in die Umgestaltung der Riviera honorieren“, sagt Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner auf Anfrage.

Lesen Sie auch: Bürgerdialog zur Riviera in Miesbach

Dieses Engagement ist auch ein Grund, warum die ersten Arbeiten noch im Mai beginnen sollen. Mit einer Pendelwippe und einem Bodentrampolin – beides durch Crowdfunding finanziert – soll der Grundstein für den Spielplatz gelegt werden. Auch das bereits im Besitz der Stadt befindliche Spielschiff soll in diesem Zug aufgestellt werden. Erwachsene Erholungssuchende dürfen sich Holzhängematten als erste Sitzgelegenheiten freuen. Der Bauhof werde laut Niggl versuchen, die Arbeiten bestmöglich in seine selbstverständlich weiterhin anfallenden Pflichtaufgaben zu integrieren.

Wasserspielplatz soll 2023 folgen

2023 steht dann ganz im Zeichen des Wassers in der Riviera. Neben dem Wasserspielplatz sollen auch der Trinkbrunnen und die Fitnessgeräte folgen. Ferner ist geplant, am Weiher einen Steg anzubringen. Den Abschluss werden 2024 das kleine Atrium mit Sitzstufen sowie der barrierefreie Zugang von der Bayrischzeller Straße aus zur Grünanlage bilden. Die Bepflanzung wird laut Niggl jeweils parallel zu den anderen Arbeiten erfolgen – und damit ebenfalls heuer schon beginnen.

Auch die Zweite Bürgermeisterin freut sich über den baldigen Baubeginn. „Schön, dass es jetzt losgeht in der Riviera“, sagt Güldner. Lobende Worte findet sie dabei nicht nur für alle Projektbeteiligten (unter anderem im Arbeitskreis), sondern auch für die Planerin Elisabeth Niggl. „Sie hat einen tollen Job gemacht und ist flexibel auf neue Ideen eingegangen.“ Flexibilität soll auch weiterhin das Schlagwort in der Riviera bleiben. Vieles ist noch im Fluss – und sehr viel bereits in Bewegung.

sg