Rode macht‘s: Kreissparkasse bekommt drittes Vorstandsmitglied - Schwieriges Anforderungspaket

Die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee hat ihren Vorstand erweitert. Neben dem Vorsitzenden Martin Mihalovits und Udo Stefan Schlipf kam nun Jürgen Rode als stellvertretendes Vorstandsmitglied hinzu.

Miesbach – Seit 2001 arbeitet Rode beim Kreditinstitut des Landkreises und hat dabei viele Bereiche kennengelernt.

Wie Mihalovits erklärt, sei die Erweiterung des Vorstands unumgänglich gewesen. Mit dem Wechsel von Michael Kinshofer im Oktober 2020 nach Traunstein hat der letzte Stellvertreter die Kreissparkasse verlassen. Seitdem muss das Duo Mihalovits/Schlipf ohne Unterstützung ihre Aufgaben wahrnehmen, was zu Folge hatte, dass es für beide keinen dienstfreien Urlaub mehr gab. „Es gibt immer Aufgaben, für die es zwei Vorstandsmitglieder braucht“, erläutert Mihalovits. Daher mussten auch im Urlaub Zweitunterschriften geleistet werden.

Aufwendiger Qualifikationsnachweis

Diese Lücke schließt nun der Jurist und Politologe Rode. Dass es erst jetzt – über zweieinhalb Jahre nach Kinshofers Ausscheiden – geklappt hat, liegt laut Mihalovits an den Vorschriften der Sparkassen. So musste der neue Stellvertreter trotz seiner bereits umfassenden Erfahrung noch weitere Qualifikationen erwerben und nachweisen. Denn nach der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) seien zwei Jahre Kreditgenehmigung Grundvoraussetzung, um deren Zustimmung zu bekommen. Was Schlipf launig so beschreibt: „Im Grunde kann man nur Vorstand werden, wenn man bereits Vorstand war.“

Die erweiterte Führungsgruppe bezeichnet der Vorstandsvorsitzende mit launiger Selbstironie als „drei alte weiße Männer“ und will damit gleichzeitig zum Ausdruck bringen, dass man es umso mehr bedauere. „Wir haben genug junge Frauen, die Führungspositionen ausüben können, aber das geht nicht so einfach wegen der Regularien“, sagt Mihalovits. „So weit sind wir noch nicht. Aber wir geben Gas.“

Großes Thema: Frauen in Führungspositionen

Dazu habe man bereits ein eigenes Programm aufgelegt. Das funktioniere allerdings nur im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Denn man habe auch das Bayerische Sparkassengesetz und die Bayerische Sparkassenordnung im Kreuz.

