Roller am Eisstadion umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Dreist. Ein Unbekannter hat einen Roller vor dem Eisstadion einfach umgefahren, wieder aufgestellt - und der Unfallfahrer flüchtete unerkannt.

Miesbach - Die Polizei Miesbach berichtet: Am 26.10.2017 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 18.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Eisstadion in Miesbach ein Roller umgefahren und wieder aufgestellt. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Da sich der Unfallgegner ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte werden jetzt Zeugen gesucht welche den Vorfall am Eisstadion zufällig beobachtet haben.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können mögen sich bitte bei der Polizei Miesbach unter der Telefonnummer 08025-2990.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa